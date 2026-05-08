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RIESGO REGIONAL

Sáez Llorens exige control de vacunas en aeropuertos ante brote regional

Personal del Minsa refuerza la vigilancia activa tras detectarse el ingreso de un viajero contagiado por la frontera terrestre de Guabito, Bocas del Toro.
Personal del Minsa refuerza la vigilancia activa tras detectarse el ingreso de un viajero contagiado por la frontera terrestre de Guabito, Bocas del Toro. DepositPhotos
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Mileika Lasso
  • 08/05/2026 15:50
No es justo que introduzcan este virus”, afirma el infectólogo tras confirmarse caso de sarampión en viajero que cruzó la frontera de Guabito

La detección de un caso de sarampión en un joven de 21 años que ingresó por la frontera de Guabito, provincia de Bocas del Toro, encendió las alarmas sobre la eficacia de los controles sanitarios en los puntos de entrada a Panamá. Este hallazgo no es un hecho aislado, sino que ocurre en medio de un preocupante resurgimiento del virus en el continente, con cifras alarmantes en Centroamérica y el Caribe.

Al 7 de mayo de 2026, Guatemala enfrenta un brote crítico con 5,731 casos confirmados, una cifra que pone en perspectiva la agresividad del virus en la región. Por su parte, Colombia ha reportado seis contagios en lo que va del año, la mayoría de ellos importados, lo que confirma una circulación constante del patógeno a través de las rutas migratorias y turísticas que conectan con el istmo.

Ante esta situación, el doctor Xavier Sáez Llorens fue contundente al criticar la porosidad de las fronteras.“Importante revisar estado de vacunación en aeropuerto y puestos de entrada de viajeros que procedan de países con brotes de sarampión, lo había advertido hace semanas. No es justo que introduzcan este virus tan contagioso y potencialmente agresivo en nuestro país”, señaló el especialista, recordando que Panamá no registra casos autóctonos desde hace tres décadas.

Sáez Llorens arremetió contra la desinformación que circula en plataformas digitales, comparando la situación con la gestión de otras enfermedades como el Hantavirus. Citando al semiólogo Umberto Eco, tuiteó: «Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas... ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la “invasion of idiots”», sentenció el médico.

El caso local y el blindaje nacional

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el paciente, de nacionalidad holandesa, ingresó el 23 de abril tras transitar por México y Centroamérica. El joven permaneció cuatro días en Bocas del Toro antes de trasladarse a un hostal en la capital, donde manifestó los síntomas. El Instituto Gorgas confirmó el diagnóstico, clasificando el riesgo nacional como moderado.

Panamá cuenta con una cobertura histórica de vacunación del 97%, un “colchón” de seguridad que las autoridades buscan preservar. En 2024, campañas como “Mi Amor va más allá” reforzaron la inmunidad en menores de 4 años, pero el Minsa insta a los adultos jóvenes a revisar sus esquemas, ya que una sola persona infectada puede contagiar hasta a 18 individuos no inmunizados.

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