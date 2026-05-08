Sáez Llorens exige control de vacunas en aeropuertos ante brote regional

La detección de un caso de sarampión en un joven de 21 años que ingresó por la frontera de Guabito, provincia de Bocas del Toro, encendió las alarmas sobre la eficacia de los controles sanitarios en los puntos de entrada a Panamá. Este hallazgo no es un hecho aislado, sino que ocurre en medio de un preocupante resurgimiento del virus en el continente, con cifras alarmantes en Centroamérica y el Caribe.

Al 7 de mayo de 2026, Guatemala enfrenta un brote crítico con 5,731 casos confirmados, una cifra que pone en perspectiva la agresividad del virus en la región. Por su parte, Colombia ha reportado seis contagios en lo que va del año, la mayoría de ellos importados, lo que confirma una circulación constante del patógeno a través de las rutas migratorias y turísticas que conectan con el istmo.

Ante esta situación, el doctor Xavier Sáez Llorens fue contundente al criticar la porosidad de las fronteras.“Importante revisar estado de vacunación en aeropuerto y puestos de entrada de viajeros que procedan de países con brotes de sarampión, lo había advertido hace semanas. No es justo que introduzcan este virus tan contagioso y potencialmente agresivo en nuestro país”, señaló el especialista, recordando que Panamá no registra casos autóctonos desde hace tres décadas.

Sáez Llorens arremetió contra la desinformación que circula en plataformas digitales, comparando la situación con la gestión de otras enfermedades como el Hantavirus. Citando al semiólogo Umberto Eco, tuiteó: «Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas... ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la “invasion of idiots”», sentenció el médico.