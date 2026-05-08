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Chapman: proyecto de sustancia económica evitará sociedades anónimas como Lili Pink y Polymarket

El concepto de sustancia económica busca que las sociedades jurídicas operando en Panamá demuestren una presencia real.
El concepto de sustancia económica busca que las sociedades jurídicas operando en Panamá demuestren una presencia real. Creado con Gemini
Por
Lourdes García Armuelles
  • 08/05/2026 15:55
Los recientes casos de esas sociedades anónimas han puesto en evidencia cómo estructuras sin actividad económica real pueden ser utilizadas como fachadas para contrabando y operaciones financieras opacas

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que los recientes casos de blanque de capitales en sociedades anónimas en Colombia con Lili Pink y en Estados Unidos con Polymarket, son ejemplos claros de lo que se busca evitar con el proyecto de ley sobre sustancia económica, que iniciará el lunes su discusión en la Asamblea Nacional.

Chapman explicó que la evaluación de cada caso corresponde a la autoridad competente y no al MEF, pero subrayó que estas situaciones reafirman la necesidad de contar con medidas que garanticen operaciones reales y transparentes.

“Por coincidencias de la vida, tenemos iniciativas para enfrentar el flagelo del blanqueo de capitales. Hemos salido y somos reconocidos como un país cooperador a nivel internacional. Igualmente con el tema de sustancia económica, porque ambos casos caen en un momento oportuno donde tenemos ejemplos clarísimos para evitar la instalación de este tipo de sociedades anónimas”, afirmó.

El ministro destacó que la propuesta de sustancia económica busca fortalecer la reputación fiscal de Panamá y evitar que el país sea utilizado como plataforma para estructuras sin actividad económica real.

Recordó que, al igual que en materia de prevención de lavado de dinero, Panamá ha avanzado en el cumplimiento de estándares internacionales y ahora debe dar un paso adicional para consolidar su atractivo como destino de inversión legítima.

Casos

Lili Pink, la reconocida cadena de ropa íntima femenina está bajo investigación en Colombia por un presunto esquema de contrabando y lavado de dinero que habría superado los $730.000 millones de pesos.

Las autoridades detectaron el uso de empresas fachada para importar mercancía desde China, reetiquetarla como producción nacional y comercializarla en más de 400 locales.

Varias sociedades vinculadas al grupo Abadi fueron registradas en Panamá, como Lili Brands Inc., Fast Moda S.A. y Bestsea Blue S.A., lo que conecta el caso con jurisdicciones internacionales.

En el caso de Polimarket se involucra una plataforma de apuestas y mercados de predicción que operaba sin autorización, utilizando sociedades anónimas para captar fondos y realizar transacciones opacas desde Panamá.

Las autoridades identificaron riesgos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, lo que lo convierte en otro ejemplo de estructuras societarias sin sustancia económica real.

De acuerdo con un reportaje de NPR, la empresa mantiene su domicilio legal en Panamá pese a no contar con empleados en el país, lo que ha despertado interrogantes sobre el uso de estructuras offshore similares a las expuestas en los Panama Papers.

El elemento más sensible del caso es su estructura en Panamá. Según NPR, la empresa no explicó por qué eligió ese país como domicilio legal.

El fin de las ‘empresas de papel’

El proyecto de sustancia económica busca cumplir con estándares internacionales frente a la Unión Europea (UE), específicamente en la lista de países no cooperadores a efectos fiscales, en la que Panamá se ha mantenido desde 2021.

El proyecto modifica y adiciona artículos al Código Fiscal en materia de impuesto sobre la renta, establece requisitos de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera y dicta otras disposiciones.

El concepto de sustancia económica busca que las sociedades jurídicas operando en Panamá demuestren una presencia real.

Según el ministro, esto implica:

1. Contar con una estructura física, aunque sea pequeña.

2. Generar empleos locales.

3. Reportar gastos operativos reales en el país.

“Lo que se busca es que las empresas no sean solo de papel”, enfatizó el ministro del MEF.

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