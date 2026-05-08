Chapman: proyecto de sustancia económica evitará sociedades anónimas como Lili Pink y Polymarket

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoció que los recientes casos de blanque de capitales en sociedades anónimas en Colombia con Lili Pink y en Estados Unidos con Polymarket, son ejemplos claros de lo que se busca evitar con el proyecto de ley sobre sustancia económica, que iniciará el lunes su discusión en la Asamblea Nacional.

Chapman explicó que la evaluación de cada caso corresponde a la autoridad competente y no al MEF, pero subrayó que estas situaciones reafirman la necesidad de contar con medidas que garanticen operaciones reales y transparentes.

“Por coincidencias de la vida, tenemos iniciativas para enfrentar el flagelo del blanqueo de capitales. Hemos salido y somos reconocidos como un país cooperador a nivel internacional. Igualmente con el tema de sustancia económica, porque ambos casos caen en un momento oportuno donde tenemos ejemplos clarísimos para evitar la instalación de este tipo de sociedades anónimas”, afirmó.

El ministro destacó que la propuesta de sustancia económica busca fortalecer la reputación fiscal de Panamá y evitar que el país sea utilizado como plataforma para estructuras sin actividad económica real.

Recordó que, al igual que en materia de prevención de lavado de dinero, Panamá ha avanzado en el cumplimiento de estándares internacionales y ahora debe dar un paso adicional para consolidar su atractivo como destino de inversión legítima.