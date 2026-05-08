‘Costa Rica ya no come cuento’: el explosivo primer discurso de Laura Fernández como presidenta

Las claves del primer discurso de Laura Fernández como presidenta de Costa Rica

Encomendó su gobierno a Dios

Fernández arrancó su primer mensaje presidencial asegurando que su primera decisión como mandataria fue encomendar su gobierno a Dios y pedir “sabiduría para decidir, firmeza para actuar y un corazón justo para servir”.

Además, afirmó que asumir la Presidencia representa para ella “una decisión de vida”.

Se declaró heredera del cambio político

La presidenta afirmó que Costa Rica “abrió los ojos” y decidió continuar el rumbo iniciado hace cuatro años. Incluso, se definió como “la heredera de ese cambio”, dejando clara su continuidad con el proyecto político impulsado por el expresidente Rodrigo Chaves.

‘Costa Rica ya no come cuento’

Fernández lanzó duras críticas a la política tradicional y aseguró que los costarricenses son ahora un pueblo “espabilado, informado y exigente” que pide resultados y no quiere volver atrás. También prometió una política basada en metas, resultados y rendición de cuentas.

Prometió construir una ‘tercera república’

Uno de los momentos más llamativos del discurso fue cuando afirmó que el país está “a las puertas de construir una Tercera República”, una nueva etapa que, según dijo, modernizará las instituciones sin destruir lo que funciona.

‘Los dueños de la patria son ustedes’

La mandataria insistió en que el pueblo costarricense será el centro de su gestión. “Ustedes son nuestros patronos”, expresó, prometiendo trabajar “más duro que nadie” para responder a las demandas ciudadanas.

Lanzó una fuerte advertencia contra el crimen

Fernández anunció la inauguración de una megacárcel y uno de los centros de vigilancia policial “más modernos del mundo”, pero advirtió que estas medidas no servirán si los jueces continúan liberando delincuentes peligrosos. También criticó las leyes que, según dijo, protegen criminales bajo “la cultura del pobrecito”.

‘No me temblará el pulso’

La presidenta prometió mano dura contra el crimen organizado y aseguró que asumirá personalmente el liderazgo de esa lucha. “No me temblará el pulso para enfrentar al crimen organizado”, declaró frente a miles de asistentes.

Prometió recuperar la confianza en la justicia

Fernández aseguró que Costa Rica no puede permitir que el narcotráfico siga penetrando las instituciones y afirmó que impulsará una reforma profunda “sin miedo y sin vacilaciones”. También convocó a diputados y “jueces honestos” a trabajar juntos por la seguridad del país.

Va por una reforma del Estado

La nueva presidenta criticó el tamaño del aparato estatal y aseguró que Costa Rica no puede continuar con 335 instituciones públicas “que perdieron el norte”. Prometió revisar la institucionalidad y modernizar el Estado para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos.

Anunció grandes proyectos de infraestructura

Fernández prometió cerrar el rezago de 30 años en infraestructura pública impulsando proyectos como el tren rápido de pasajeros, la Ruta 1, la carretera a San Carlos, la Ruta 32 y el tramo Barranca-Limonal.

También mencionó el desarrollo de Ciudad Gobierno, la Marina de Limón y acciones para enfrentar el saqueo y la contaminación en Crucitas.

Defendió jornadas laborales flexibles y eliminar pensiones de lujo

La mandataria reiteró su respaldo a jornadas laborales más flexibles para generar empleo y aseguró que dará la batalla para eliminar las llamadas “pensiones de lujo”.

Se presentó como una mujer fuera de las élites

En uno de los pasajes más personales de su discurso, Fernández recordó sus raíces de clase media y aseguró que no proviene de “los apellidos esculpidos en las vitrinas del poder”.

También destacó que es una mujer puntarenense, madre y servidora pública.

Prometió gobernar para todos

La presidenta aseguró que trabajará para mujeres, niños, comunidades indígenas, afrocostarricenses y las costas del país, afirmando que gobernará con la misma entrega para todos los rincones de Costa Rica.

Cerró con un llamado a no ‘cerrar los ojos’

Fernández pidió a los costarricenses caminar juntos y no desperdiciar “este momento histórico”.

Cerró su discurso asegurando que su gobierno no aflojará y con una frase que resumió el tono de toda su intervención: “Que nunca volvamos a cerrar los ojos”.