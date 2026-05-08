Cuatro detenidos tras decomiso de 564 paquetes de droga en la costa de Los Santos

Agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) se incautaron de 564 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de una embarcación artesanal que navegaba al noreste de isla Iguana, en la provincia de Los Santos.

La operación contra el narcotráfico internacional, indicó el Senan, se realizó mediante labores de inteligencia, patrullajes y controles de tráfico marítimo ilícito desarrollados por unidades aeronavales en aguas del Pacífico panameño.

De acuerdo con el reporte del Senan, el personal de aeronaval detectó movimientos sospechosos de la lancha artesanal, la cual era tripulada por cuatro personas que fueron aprehendidas durante la operación.

Tras la interceptación, las autoridades ubicaron los paquetes de presunta droga ocultos dentro de la embarcación.

Posteriormente, se coordinó con la Fiscalía de Drogas de Los Santos el traslado de los sospechosos, la embarcación y la sustancia decomisada hacia la Estación Aeronaval de Mensabé, donde se realizaron las diligencias de verificación y conteo del cargamento.

El Senal informó que, en lo que va de 2026, ha decomisado 28.4 toneladas de sustancias ilícitas mediante 40 operaciones ejecutadas en diferentes puntos del país.