Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este viernes 8 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada este viernes 9 de mayo con acontecimientos de alto impacto en materia de salud, política y actualidad internacional.<b>-El Ministerio de Salud confirmó dos casos importados de sarampión en Panamá. </b>El primero corresponde a un ciudadano holandés de 21 años que ingresó al país por Costa Rica, mientras que el segundo caso involucra a una viajera de nacionalidad suiza que llegó a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica para evitar nuevos contagios.<b>-Personal de la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias de allanamiento en la junta comunal del corregimiento de Ancón</b>, como parte de una investigación que involucra a la representante Yamireth Batista.<b>-El fundador del partido Movimiento Otro Camino (MOCA) y excandidato presidencial, Ricardo Lombana, informó a través de la red social X </b>que la organización política mantiene un proceso interno de expulsión contra Batista, mientras avanzan las investigaciones lideradas por la Fiscalía Anticorrupción.<b> -Laura Fernández asumió la Presidencia de Costa Rica durante una ceremonia celebrada en el Estadio Nacional.</b> Al acto asistieron ocho jefes de Estado, entre ellos el presidente panameño José Raúl Mulino.<b>-Continúa creciendo la tensión por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius</b>, que navega rumbo a las Islas Canarias. España prepara un operativo sanitario sin precedentes para recibir este domingo a los pasajeros de la embarcación y contener cualquier posible propagación de la enfermedad.