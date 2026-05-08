Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este viernes 8 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada este viernes 9 de mayo con acontecimientos de alto impacto en materia de salud, política y actualidad internacional.

-El Ministerio de Salud confirmó dos casos importados de sarampión en Panamá. El primero corresponde a un ciudadano holandés de 21 años que ingresó al país por Costa Rica, mientras que el segundo caso involucra a una viajera de nacionalidad suiza que llegó a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Las autoridades mantienen vigilancia epidemiológica para evitar nuevos contagios.

-Personal de la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias de allanamiento en la junta comunal del corregimiento de Ancón, como parte de una investigación que involucra a la representante Yamireth Batista.

-El fundador del partido Movimiento Otro Camino (MOCA) y excandidato presidencial, Ricardo Lombana, informó a través de la red social X que la organización política mantiene un proceso interno de expulsión contra Batista, mientras avanzan las investigaciones lideradas por la Fiscalía Anticorrupción.

-Laura Fernández asumió la Presidencia de Costa Rica durante una ceremonia celebrada en el Estadio Nacional. Al acto asistieron ocho jefes de Estado, entre ellos el presidente panameño José Raúl Mulino.

-Continúa creciendo la tensión por el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que navega rumbo a las Islas Canarias. España prepara un operativo sanitario sin precedentes para recibir este domingo a los pasajeros de la embarcación y contener cualquier posible propagación de la enfermedad.