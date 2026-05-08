Panamá se consolida como hub para emisiones destinadas a financiar proyectos de energía verde

La Bolsa Latinoamericana de Valores (Latinex) avanza en la consolidación de Panamá como un hub para la emisión de instrumentos financieros destinados al desarrollo de proyectos de generación de energía verde a nivel regional.

Un ejemplo de esta tendencia quedó en evidencia con la emisión de bonos por un monto de $75 millones por parte de la empresa MASPV Clean Energy, empresa española con sede en Panamá, a través de Latinex, con el fin de financiar diversos proyectos de generación renovable en Guatemala, Ecuador, República Dominicana y Panamá.

Esta operación refuerza el rol de Panamá como plataforma financiera para la transición energética latinoamericana y marca un hito para el mercado panameño: la colocación ha quedado totalmente asignada en el mismo momento de su salida al mercado, registrando sobredemanda desde su anuncio entre inversores institucionales de la región.

Es importante destacar que la emisión, estructurada y distribuida por Banco Mercantil de Panamá, recibió una calificación de BBB por parte de Moody’s, lo que reconoce la apuesta de los inversores regionales por nuevas soluciones de energía limpia, como los proyectos de hidrógeno verde, una de las verticales tecnológicas centrales en su estrategia de expansión.

Una tendencia que se ha convertido en una prioridad global para la descarbonización de industrias intensivas y del transporte pesado, especialmente en medio de la tensión geopolítica en Oriente Medio y el impacto de la guerra en Irán sobre el suministro de petróleo, lo que ha vuelto a evidenciar la vulnerabilidad de los sistemas energéticos dependientes de combustibles fósiles.

Ángel Luis Serrano, CEO de MASPV, destacó no sólo el éxito de la emisión, sino también el que Panamá se ha convertido en hub importante para el desarrollo de proyectos a nivel regional, y motor de financiación.

“Estamos en un gran momento. El éxito alcanzado en la estructuración y emisión de bonos respalda nuestra capacidad para impulsar iniciativas sostenibles de gran escala. El crecimiento y la consolidación internacional de MASPV en el sector renovable nos permiten afrontar esta nueva etapa con solidez. Junto a nuestros socios tecnológicos en Asia se refuerza nuestra capacidad para desarrollar proyectos de energía renovable y avanzar en sectores que serán clave para la descarbonización de la industria y el transporte marítimo y aéreo en los próximos años.”, afirmó.