Licitación de basura en Panamá: qué áreas fueron adjudicadas y cuáles siguen pendientes

<b>'Estos $820 mil solamente es para iniciar el refrendo de la Contraloría', precisó.</b>La Autoridad de Aseo calcula que durante el primer año requerirá aproximadamente $4.2 millones para cubrir el servicio.El objetivo institucional es que las nuevas empresas comiencen operaciones el 1 de julio de 2026, aunque eso dependerá de la velocidad del refrendo.Un nuevo modelo de recolección<b>Durante la sesión, Moreno defendió el nuevo esquema de contratación y aseguró que busca mejorar el servicio en la ciudad capital.</b>'Es un pliego que se desarrolló de forma robusta (...) para poder exigir que sea un servicio de primera calidad', afirmó.El director también detalló que actualmente parte de la recolección ya se realiza mediante apoyo privado y que la nueva contratación ampliará ese modelo.Según los datos presentados: <b>el renglón 1 cubriría aproximadamente 16.7% de la recolección total; el renglón 2 representaría cerca de 22.2%.</b>Es decir, ambos contratos abarcarían casi el 40% del servicio de recolección de basura del distrito capital.