Licitación de basura en Panamá: qué áreas fueron adjudicadas y cuáles siguen pendientes

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario avanzó parcialmente con la nueva licitación para la recolección de basura en la ciudad capital, luego de que dos de los tres renglones fueran adjudicados y el tercero quedara desierto tras un proceso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas. El tema salió a relucir durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde el director de la entidad, Ovil Moreno, solicitó un traslado de partida por $820 mil para iniciar el refrendo de contratos vinculados a la nueva operación de recolección de desechos. Durante su intervención, Moreno explicó que los contratos correspondientes a los renglones 1 y 2 ya fueron adjudicados, pero el renglón 3 deberá someterse nuevamente a licitación. “Le tengo que informar aquí a los miembros de la comisión (...) que el resultado que dio el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas fue declarar desierto el renglón número tres, que es el área de Tocumen”, señaló. El funcionario explicó que la institución ya trabaja en la preparación de nuevos pliegos. “Estamos en este momento siguiendo las indicaciones del tribunal, preparando los pliegos para montar una licitación nueva para este renglón”, indicó.

¿Qué zonas quedaron adjudicadas? La nueva contratación divide la ciudad en tres áreas operativas. El renglón 1 fue adjudicado al Consorcio Ismo Green y cubrirá: San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre, Don Bosco. Mientras que el renglón 2 quedó en manos del Consorcio Aseo Total para atender: Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba, Caimitillo. Ambos contratos tendrán una vigencia de 84 meses, equivalentes a siete años. Según las cifras expuestas en la comisión: el contrato de Ismo Green supera los $46.3 millones; el de Aseo Total ronda los $39.3 millones. En conjunto, representan compromisos por más de $85 millones.

El renglón 3 quedó fuera El renglón 3 comprende sectores del este de la capital: Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Pacora, 24 de Diciembre. Estas zonas continuarán a la espera de una nueva convocatoria pública. El diputado Rafael Buchanan preguntó directamente si su circuito estaba incluido dentro del proceso. “Su circuito es la zona tres, que es el renglón tres (...) una de las empresas hizo reclamo e impugnación”, respondió Moreno. El director sostuvo que el caso llegó hasta el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, instancia que finalmente ordenó declarar desierta esa parte de la licitación.

Contratos pendientes de refrendo Aunque la comisión aprobó el traslado de partida, los contratos todavía deben pasar por el refrendo de la Contraloría General de la República antes de iniciar operaciones. Moreno explicó que los $820 mil aprobados no corresponden al costo total de los contratos, sino al monto necesario para comenzar el trámite administrativo.