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Licitación de basura en Panamá: qué áreas fueron adjudicadas y cuáles siguen pendientes

En conjunto de las tres zonas representan compromisos por más de $85 millones.
En conjunto de las tres zonas representan compromisos por más de $85 millones. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Ismael Gordón Guerrel
  • 08/05/2026 17:23
La Autoridad de Aseo adjudicó dos de los tres renglones de la nueva licitación de basura, mientras el tercero deberá volver a convocarse tras una impugnación

La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario avanzó parcialmente con la nueva licitación para la recolección de basura en la ciudad capital, luego de que dos de los tres renglones fueran adjudicados y el tercero quedara desierto tras un proceso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas.

El tema salió a relucir durante la sesión de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde el director de la entidad, Ovil Moreno, solicitó un traslado de partida por $820 mil para iniciar el refrendo de contratos vinculados a la nueva operación de recolección de desechos.

Durante su intervención, Moreno explicó que los contratos correspondientes a los renglones 1 y 2 ya fueron adjudicados, pero el renglón 3 deberá someterse nuevamente a licitación.

“Le tengo que informar aquí a los miembros de la comisión (...) que el resultado que dio el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas fue declarar desierto el renglón número tres, que es el área de Tocumen”, señaló.

El funcionario explicó que la institución ya trabaja en la preparación de nuevos pliegos.

“Estamos en este momento siguiendo las indicaciones del tribunal, preparando los pliegos para montar una licitación nueva para este renglón”, indicó.

Ovil Moreno, director de la Autoridad de Aseo.
Ovil Moreno, director de la Autoridad de Aseo.

¿Qué zonas quedaron adjudicadas?

La nueva contratación divide la ciudad en tres áreas operativas.

El renglón 1 fue adjudicado al Consorcio Ismo Green y cubrirá: San Francisco, Río Abajo, Parque Lefevre, Don Bosco.

Mientras que el renglón 2 quedó en manos del Consorcio Aseo Total para atender: Chilibre, Alcalde Díaz, Las Cumbres, Ernesto Córdoba, Caimitillo.

Ambos contratos tendrán una vigencia de 84 meses, equivalentes a siete años.

Según las cifras expuestas en la comisión: el contrato de Ismo Green supera los $46.3 millones; el de Aseo Total ronda los $39.3 millones.

En conjunto, representan compromisos por más de $85 millones.

El renglón 3 quedó fuera

El renglón 3 comprende sectores del este de la capital: Tocumen, Pedregal, Las Mañanitas, Pacora, 24 de Diciembre.

Estas zonas continuarán a la espera de una nueva convocatoria pública.

El diputado Rafael Buchanan preguntó directamente si su circuito estaba incluido dentro del proceso.

“Su circuito es la zona tres, que es el renglón tres (...) una de las empresas hizo reclamo e impugnación”, respondió Moreno.

El director sostuvo que el caso llegó hasta el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, instancia que finalmente ordenó declarar desierta esa parte de la licitación.

La recolección de la basura se divide en tres grandes bloques.
La recolección de la basura se divide en tres grandes bloques.

Contratos pendientes de refrendo

Aunque la comisión aprobó el traslado de partida, los contratos todavía deben pasar por el refrendo de la Contraloría General de la República antes de iniciar operaciones.

Moreno explicó que los $820 mil aprobados no corresponden al costo total de los contratos, sino al monto necesario para comenzar el trámite administrativo.

“Estos $820 mil solamente es para iniciar el refrendo de la Contraloría”, precisó.

La Autoridad de Aseo calcula que durante el primer año requerirá aproximadamente $4.2 millones para cubrir el servicio.

El objetivo institucional es que las nuevas empresas comiencen operaciones el 1 de julio de 2026, aunque eso dependerá de la velocidad del refrendo.

Un nuevo modelo de recolección

Durante la sesión, Moreno defendió el nuevo esquema de contratación y aseguró que busca mejorar el servicio en la ciudad capital.

“Es un pliego que se desarrolló de forma robusta (...) para poder exigir que sea un servicio de primera calidad”, afirmó.

El director también detalló que actualmente parte de la recolección ya se realiza mediante apoyo privado y que la nueva contratación ampliará ese modelo.

Según los datos presentados: el renglón 1 cubriría aproximadamente 16.7% de la recolección total; el renglón 2 representaría cerca de 22.2%.

Es decir, ambos contratos abarcarían casi el 40% del servicio de recolección de basura del distrito capital.

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