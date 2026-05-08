Panamá declara las tecnologías críticas como prioridad nacional

Como primer paso concreto para ordenar el ecosistema digital, se ha establecido la <b>Subcomisión de Inteligencia Artificial</b>. Esta instancia deberá presentar ante el <b>Consejo de Gabinete</b> una <b>Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial</b> que promueva un uso ético, seguro y, sobre todo, inclusivo de esta tecnología.La subcomisión agrupa a la academia, a través de la <b>Universidad de Panamá</b> y la <b>Universidad Tecnológica de Panamá</b>, y al sector privado representado por la <b>Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá </b>y<b> </b>la <b>Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas</b>, asegurando que la regulación no detenga la innovación pero sí cierre las ventanas a las redes de extorsión y fraude.