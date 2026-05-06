AIG admite vulnerabilidades estatales ante crisis de ciberataques

Panamá enfrenta una crisis de ciberseguridad sin precedentes que ha puesto en jaque la integridad de los datos de miles de ciudadanos. En medio de este escenario, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) reconoció abiertamente la existencia de brechas en los sistemas estatales, mientras surge un complejo entramado que vincula a un proveedor tecnológico común con diversas instituciones afectadas. Adolfo Fábrega García de Paredes, administrador general de la AIG, admitió este 6 de mayo la fragilidad de la infraestructura actual: “Sabemos que hay vulnerabilidades. En este momento el gobierno nacional está cerrando vulnerabilidades que ya tenemos identificadas”. Según el funcionario, este proceso es una carrera contra el tiempo en una superficie de ataque que supera el medio millón de dispositivos electrónicos. El funcionario explicó que las fallas se identifican en una red que supera los 500,000 dispositivos, en un contexto donde la digitalización avanza más rápido que la capacidad de protección.

El factor del proveedor común y la reacción del Minsa

El foco de la controversia apunta a un proveedor de soluciones tecnológicas —específicamente de sistemas de seguridad y portales de resultados— que presta servicios a por lo menos cuatro entidades, tanto públicas como privadas, que han sufrido filtraciones recientes. La magnitud del caso obligó al Minsa a emitir una aclaratoria inusual para desmarcarse de la compañía señalada: “El Ministerio de Salud (Minsa) informa a la población en general que no mantiene relación contractual ni es cliente de la empresa (...)”. No obstante, la institución figura en el listado de clientes del sitio web de dicha proveedora. El Minsa insistió en que sus expedientes clínicos se mantienen seguros. En contraste, la Caja de Seguro Social (CSS) y la clínica privada MiniMed sí reconocieron incidencias que requirieron protocolos de contención. Mientras tanto, otras entidades como Radimagen y Hospital Brisas, también vinculadas al mismo ecosistema tecnológico, han guardado silencio absoluto sin emitir posturas en sus plataformas oficiales.

Opacidad frente a la Ley de Protección de Datos