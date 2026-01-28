Panamá inaugurará su SOC gubernamental a finales de febrero

El Centro de Operaciones de Seguridad (SOC, por sus siglas en inglés) del Estado panameño entrará en operación el próximo 25 de febrero de 2026, con una inversión de $3.2 millones en su componente tecnológico y cerca de $230,000 destinados a la construcción del centro físico.

Así lo confirmó el administrador de la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG), Adolfo Fábrega, en una entrevista concedida en exclusiva a La Estrella de Panamá, durante el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, realizado en Ciudad de Panamá.

El proyecto busca marcar un punto de inflexión en la forma en que el Gobierno previene y gestiona las amenazas cibernéticas.

Fábrega explicó que el SOC representa un cambio de enfoque en la estrategia de seguridad digital del Estado, al pasar de un modelo reactivo a uno preventivo. “Nos estamos tornando mucho más a lo proactivo, es decir, a lo preventivo”, afirmó.

El centro permitirá visualizar la superficie de ataque de las instituciones públicas, identificar vulnerabilidades y monitorear patrones que se salgan de lo habitual, con el objetivo de actuar antes de que se produzcan incidentes mayores.

El administrador detalló que el sistema ya comenzó a utilizarse en enero de este año y que actualmente el Gobierno cuenta con una calificación cuantificable del nivel de seguridad de cada institución.

Además, el SOC incorpora una herramienta que monitorea los servidores institucionales y detecta comportamientos anómalos, como picos inusuales de tráfico en la red. “Si una institución tiene tráfico en su red fuera de lo normal, lo atendemos entonces antes de que se torne en un incidente”, explicó Fábrega.

En su fase inicial, el SOC integrará a 15 instituciones públicas, algunas de las cuales comenzarán a operar este mismo mes y otras durante febrero. El centro físico, donde personal especializado en ciberseguridad analizará la información generada por las herramientas tecnológicas y tomará decisiones operativas, se encuentra en construcción y será entregado en las próximas semanas.

La apuesta por la ciberseguridad, según Fábrega, responde a la necesidad de proteger infraestructuras críticas del país. Como ejemplo, puso la posibilidad de que se den ataques cibernéticos a centros de salud o a entidades vinculadas al sector logístico que podrían afectar directamente las importaciones y generar un impacto nacional. “Si eso se vulnera, vamos a afectar nuestras importaciones, generando un caos nacional”, advirtió, al subrayar que la prevención resulta menos costosa que la atención de incidentes una vez ocurren.

Este énfasis en la seguridad digital forma parte de una agenda más amplia de la AIG para 2026, un año que, de acuerdo con su administrador, estará marcado por la ejecución de proyectos previamente estructurados.

Tras un 2025 enfocado en contrataciones y preparación técnica, la entidad se propone que los ciudadanos comiencen a percibir resultados concretos en su relación con el Estado.

Uno de los proyectos centrales en esa estrategia es Panamá Conecta, concebido como un centro digital de trámites ciudadanos. El objetivo es que las interacciones entre la población y las entidades públicas puedan realizarse de forma completamente digital.

Sin embargo, Fábrega reconoció que la transformación será progresiva, comenzando con los 100 trámites de mayor impacto para los ciudadanos, los cuales se espera que estén disponibles en línea durante 2026.

Actualmente, Panamá Conecta ya integra trámites de diversas instituciones. Entre ellos destaca el Récord Policivo, que se convirtió en el proceso de mayor volumen dentro de la plataforma, con cerca de 800,000 solicitudes gestionadas durante 2025. La AIG espera que esta cifra aumente en 2026, no solo por la demanda ciudadana, sino también porque las empresas incorporen este trámite digital como parte de sus procesos de contratación.

Además del área de seguridad, la plataforma incluye servicios de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), registros públicos y trámites vinculados al sector salud. El enfoque, explicó Fábrega, es priorizar aquellos procesos que impactan directamente en la vida cotidiana del ciudadano y facilitan su gestión ante el Estado.

La proyección de Panamá Conecta también abarca componentes estratégicos para el sector productivo. Uno de ellos es la digitalización del proceso de anteproyecto de construcción en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá.

La herramienta, que ya se encuentra en fase de pruebas, permitirá gestionar de forma digital todo el proceso y se prevé que entre en operación en los próximos meses, con un impacto significativo para el sector empresarial.

En el ámbito social, la AIG avanza en la digitalización de los trámites del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu). Tanto la aplicación a becas como el programa PASE-U se encuentran en fase de pruebas y se proyecta que se gestionen de manera completamente digital. Asimismo, se han incorporado trámites de la Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis), como el permiso de estacionamiento para personas con discapacidad y los reportes por mal estacionamiento, servicios orientados a facilitar gestiones del día a día.

Otro de los proyectos abordados por Fábrega fue CopernicusLAC, un centro regional que facilita el acceso y uso de datos satelitales gratuitos de la Unión Europea. Ubicado en Panamá, este proyecto busca fortalecer la gestión ambiental, el monitoreo del cambio climático y la reducción de riesgos de desastres, además de servir como insumo para la toma de decisiones en sectores como la agricultura y otras industrias clave.

Para el administrador de la AIG, la combinación de ciberseguridad, digitalización de trámites e innovación tecnológica define la hoja de ruta del Estado en 2026, con el objetivo de que la modernización digital se traduzca en beneficios concretos para los ciudadanos.