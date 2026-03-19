Aprehenden a exdirector del Ifarhu y comerciante por peculado en Panamá este

Un exdirector regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) de Panamá este y un comerciante de origen chino fueron aprehendidos este jueves 19 de marzo durante el desarrollo de la operación “Lumiere”, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Ambos son requeridos por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, que habría provocado una lesión económica al Estado por un monto de $145,265.

Las aprehensiones se realizaron en los sectores de Nuevo Tocumen y Brisas del Norte, donde las autoridades también lograron ubicar documentos y equipos tecnológicos vinculados a la investigación.

De acuerdo con las autoridades, el caso se remonta a junio de 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu.