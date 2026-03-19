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Aprehenden a exdirector del Ifarhu y comerciante por peculado en Panamá este

De acuerdo con las autoridades, el caso se remonta a junio de 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu.
De acuerdo con las autoridades, el caso se remonta a junio de 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu. | Cedida
Por
Manuel Vega Loo
  • 19/03/2026 10:26
La investigación revela la malversación de 414 cheques y 84 tarjetas de programas de becas, causando un daño económico al Estado de $145,265.

Un exdirector regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) de Panamá este y un comerciante de origen chino fueron aprehendidos este jueves 19 de marzo durante el desarrollo de la operación “Lumiere”, ejecutada por la Fiscalía Anticorrupción en conjunto con agentes de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Según las pesquisas, los cheques eran endosados a nombre de comerciantes chinos.
Según las pesquisas, los cheques eran endosados a nombre de comerciantes chinos. | Cedida

Ambos son requeridos por la presunta comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado, que habría provocado una lesión económica al Estado por un monto de $145,265.

Las aprehensiones se realizaron en los sectores de Nuevo Tocumen y Brisas del Norte, donde las autoridades también lograron ubicar documentos y equipos tecnológicos vinculados a la investigación.

De acuerdo con las autoridades, el caso se remonta a junio de 2022, tras una denuncia presentada por el Ifarhu.

Posteriormente, un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en diciembre de 2025, confirmó el perjuicio económico señalado.

Las investigaciones apuntan a la presunta malversación y apropiación de 414 cheques y 84 tarjetas de clave social, correspondientes a programas de becas y al Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) del Ifarhu en Panamá este.

Según las pesquisas, los cheques eran endosados a nombre de comerciantes chinos, quienes se encargaban de hacer efectivos los depósitos.

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