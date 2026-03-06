  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Tercer pago del Pase-U: Ifarhu anuncia nueva fecha de cobro para estudiantes de la comarca Emberá

El Ifarhu realizará jornada de reprogramación de pagos del Pase-U en la Comarca Emberá
El Ifarhu realizará jornada de reprogramación de pagos del Pase-U en la Comarca Emberá Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 06/03/2026 12:03
El Ifarhu habilitó nuevas fechas para el pago del Pase-U en la Comarca Emberá.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del lunes 9 al miércoles 11 de marzo de 2026 se llevará a cabo una jornada de reprogramación de pagos del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (Pase-U) en la Comarca Emberá.

La entidad explicó que esta jornada está dirigida a los estudiantes que no lograron cobrar el beneficio durante las fechas previamente programadas.

El objetivo de esta iniciativa es garantizar que todos los beneficiarios puedan recibir este apoyo económico, destinado a respaldar su permanencia y continuidad en el sistema educativo.

Requisitos para recibir el tercer pago del Pase-U 2025

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

VIDEOS
Lo Nuevo