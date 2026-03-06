Tercer pago del Pase-U: Ifarhu anuncia nueva fecha de cobro para estudiantes de la comarca Emberá

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del lunes 9 al miércoles 11 de marzo de 2026 se llevará a cabo una jornada de reprogramación de pagos del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (Pase-U) en la Comarca Emberá.

La entidad explicó que esta jornada está dirigida a los estudiantes que no lograron cobrar el beneficio durante las fechas previamente programadas.

El objetivo de esta iniciativa es garantizar que todos los beneficiarios puedan recibir este apoyo económico, destinado a respaldar su permanencia y continuidad en el sistema educativo.