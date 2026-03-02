  1. Inicio
PANAMÁ

Pagos del Pase-U: habilitan nueva fecha para beneficiarios que no cobraron

Pagos del Pase-U reprogramados para estudiantes que no pudieron cobrar
Pagos del Pase-U reprogramados para estudiantes que no pudieron cobrar Ifarhu
Por
Emiliana Tuñón
  • 02/03/2026 14:00
El Ifarhu iniciará el pago del Pase-U para estudiantes que no cobraron en fechas anteriores.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del 2 al 6 de marzo de 2026 se realizará el tercer pago del programa Pase-U para los estudiantes de Panamá Centro que no cobraron en las fechas programadas anteriormente.

Para más detalles sobre los centros de pago, la información está disponible en la página web de la entidad.

Requisitos para recibir el tercer pago del Pase-U 2025

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

