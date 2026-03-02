Pagos del Pase-U: habilitan nueva fecha para beneficiarios que no cobraron

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:<i>-Cédula del estudiante</i><i>-Cédula del representante legal</i><i>-Boletín final con sello fresco</i>En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una <b>carta de autorización</b>, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.El <b>Ifarhu </b>recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.