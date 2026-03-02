Pagos del Pase-U: habilitan nueva fecha para beneficiarios que no cobraron

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del 2 al 6 de marzo de 2026 se realizará el tercer pago del programa Pase-U para los estudiantes de Panamá Centro que no cobraron en las fechas programadas anteriormente.

Para más detalles sobre los centros de pago, la información está disponible en la página web de la entidad.