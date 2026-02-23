Dónde cobrar el Pase-U el 24 de febrero: listado oficial de lugares de pago del Ifarhu

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que desde el lunes 23 hasta el sábado 28 de febrero se desarrollará una nueva jornada de pagos del programa Pase-U en distintos puntos del país, incluyendo la provincia de Chiriquí.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.