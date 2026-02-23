Dónde cobrar el Pase-U el 24 de febrero: listado oficial de lugares de pago del Ifarhu

A continuación los corregimientos que recibirán cheques del tercer pago del Pase-U 2025:-Agencia regional de Barú: Manaca, El Palmar, Limones, Puerto Armuelles -Dirección provincial de Chiriquí: Gualaca, Hornito, Los Ángeles, Dolega, Los Anastacios, Potrerillos Arriba, Potrerillos Abajo, Los Algarrobos, Caldera, Palmira, Alto Boquete, Bajo Boquete.<i>-Agencia regional de Panamá Este: 24 de diciembre y Pacora</i><i>-Agencia regional de Panamá Norte: Ernesto Córdoba</i><i>-Agencia regional de San Miguelito: José Domingo Espinar, Victoriano Lorenzo, Mateo Iturralde, Omar Torrijos Herrera</i><i>-Dirección provincial de Panamá Centro: Pueblo Nuevo, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan Díaz</i>Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la<u><b> <a rel="nofollow noopener noreferrer" href="https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/" target="_blank">página web del Ifarhu.</a></b></u>