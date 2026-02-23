  1. Inicio
Dónde cobrar el Pase-U el 24 de febrero: listado oficial de lugares de pago del Ifarhu

Panamá y Chiriquí cobran el tercer pago del Pase-U 2025
Panamá y Chiriquí cobran el tercer pago del Pase-U 2025 Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/02/2026 10:07
El tercer desembolso del Pase-U 2025 se entregará a alumnos de Panamá y Chiriquí durante esta semana.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) anunció que desde el lunes 23 hasta el sábado 28 de febrero se desarrollará una nueva jornada de pagos del programa Pase-U en distintos puntos del país, incluyendo la provincia de Chiriquí.

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

Conozca los corregimientos que recibirán cheques del tercer pago del Pase-U

A continuación los corregimientos que recibirán cheques del tercer pago del Pase-U 2025:

-Agencia regional de Barú: Manaca, El Palmar, Limones, Puerto Armuelles

-Dirección provincial de Chiriquí: Gualaca, Hornito, Los Ángeles, Dolega, Los Anastacios, Potrerillos Arriba, Potrerillos Abajo, Los Algarrobos, Caldera, Palmira, Alto Boquete, Bajo Boquete.

-Agencia regional de Panamá Este: 24 de diciembre y Pacora

-Agencia regional de Panamá Norte: Ernesto Córdoba

-Agencia regional de San Miguelito: José Domingo Espinar, Victoriano Lorenzo, Mateo Iturralde, Omar Torrijos Herrera

-Dirección provincial de Panamá Centro: Pueblo Nuevo, Parque Lefevre, Río Abajo, Juan Díaz

Para conocer más detalles de los centros de pago están disponibles en la página web del Ifarhu.

