UEFA suspende a Prestianni contra el Real Madrid tras el caso Vinícius: Golpe al Benfica

Se reaviva el Caso Vinícius-Prestianni . El Benfica acabó de recibir un duro golpe previo a su visita al estadio Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid. La UEFA publicó un comunicado mencionando la sanción provisional a Prestianni por los supuestos insultos racistas en contra del brasileño .

El ente deportivo se basó precisamente en el artículo 14 del reglamento para sancionar al jugador argentino, mientras continúan las investigaciones para conocer finalmente lo que sucedió dentro del campo y si finalmente Prestianni es merecedor de una sanción adicional, recordando que el jugador se enfrenta a una posible sanción de 10 partidos .

“El Comité de Control, Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la presunta infracción del artículo 14 del Reglamento Disciplinario (DR) de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio” , expresó en el comunicado la UEFA.

Esta noticia cayó como balde de agua fría en el seno del club portugués, ya que José Mourinho, entrenador del equipo, contaba con Prestianni para jugar contra el Real Madrid este miércoles 25 de febrero. A esta sanción de Prestianni se le suma la del propio Mourinho, quien no podrá sentarse en el banquillo de su exequipo debido a que en el duelo de ida se fue expulsado .

El artículo 14, el cual se basa la UEFA para castigar de manera provisional a Prestianni, menciona claramente que “cualquier entidad o persona sujeta al reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluidos color de piel, raza, religión, origen étnico, género u orientación sexual incurre en una suspensión de al menos diez partidos o por un período determinado, o cualquier otra sanción apropiada”.

Esto quiere decir que cualquier jugador, dentro del campo o en el banquillo, así como también algún miembro del cuerpo técnico podría ser expuesto a una sanción de 10 partidos, multa económica o sanción mayor, si incurre en este artículo con insultos homofóbicos o racistas como es este el supuesto caso en cuestión.

Respuesta del Benfica

El equipo portugués no se quedó con los brazos cruzados al conocer la sanción y expuso públicamente su descontento con la decisión de la entidad deportiva.

“Sport Lisboa e Benfica ha tomado nota de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido en el partido contra el Real Madrid”.

“El club lamenta haber privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación y apelará esta decisión de la UEFA, aunque los plazos en cuestión apenas tengan efecto práctico para la vuelta del play-off de la Champions League”, fue parte del comunicado del club.