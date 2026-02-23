UEFA suspende a Prestianni contra el Real Madrid tras el caso Vinícius: Golpe al Benfica

El artículo 14, el cual se basa la UEFA para castigar de manera provisional a Prestianni, menciona claramente que 'cualquier entidad o persona sujeta al reglamento que insulte la dignidad humana de una persona o grupo de personas por cualquier motivo, incluidos color de piel, raza, religión, origen étnico, género u orientación sexual incurre en una suspensión de al menos diez partidos o por un período determinado, o cualquier otra sanción apropiada'.Esto quiere decir que cualquier jugador, dentro del campo o en el banquillo, así como también algún miembro del cuerpo técnico podría ser expuesto a una sanción de 10 partidos, multa económica o sanción mayor, si incurre en este artículo con insultos homofóbicos o racistas como es este el supuesto caso en cuestión.<b>Respuesta del Benfica</b>El equipo portugués no se quedó con los brazos cruzados al conocer la sanción y expuso públicamente su descontento con la decisión de la entidad deportiva.<i>'Sport Lisboa e Benfica ha tomado nota de la decisión de la UEFA de aplicar una suspensión provisional de un partido a su jugador Gianluca Prestianni, como parte de la investigación en curso sobre el incidente ocurrido en el partido contra el Real Madrid'.</i><i>'El club lamenta haber privado del jugador mientras el proceso aún está en investigación y apelará esta decisión de la UEFA, aunque los plazos en cuestión apenas tengan efecto práctico para la vuelta del play-off de la Champions League'</i>, fue parte del comunicado del club.