Real Madrid responde al incidente entre Vinícius y Prestianni en Lisboa

Las redes sociales están prácticamente inundadas en defensa del brasileño. Sin embargo, el exjugador paraguayo José Luis Chilavert defendió al argentino de 20 años y acusó a Vinícius de iniciar la provocación.'Yo me solidarizo con Prestianni, ¿por qué? Vinícius es el primer que va e insulta a todos, y uno mira la cámara donde dice ‘cagón, cagón’ a Prestianni', señaló en el programa argentino Radio Rivadavia AM630.Chilavert no tuvo una carrera esplendorosa en comparación a la de Vinícius Jr. El paraguayo jugó en España con el Real Zaragoza y en Francia con el Estrasburgo, sin embargo es recordado por sus anotaciones a balón parado, a pesar de su demarcación bajo los tres palos.El paraguayo no se detuvo ahí y también habló sobre el estilo de vida de Kylian Mbappé.'Mbappé qué puede decir, él habla de valores, todo eso, y él habla con un travesti, no es normal. Cada quien puede hacer de su vida lo que quiera, pero un hombre no es normal que viva con un travesti, para eso hay una mujer', dijo Chilavert.Ante esto último, el paraguayo se refiere a la modelo transgénero, Inés Raui, quien estuvo supuestamente una relación con el delantero del Real Madrid en el 2022.