Real Madrid responde al incidente entre Vinícius y Prestianni en Lisboa

Sigue la polémica en el Caso Prestianni-Vinícius Jr. Si bien es cierto que las aguas se habían calmado un poco, el Real Madrid rompió su silencio comunicaron que han enviado todas las pruebas existentes a la UEFA para estudiar lo ocurrido en el estadio Da Luz. El partido de ida de los play-off de la UEFA Champions League entre el Benfica y el Real Madrid terminó con los ánimos caldeados, esto luego de que Gianluca Prestianni habría presuntamente dicho insultos racistas hacia Vinícius Jr. Tras el altercado, el árbitro, François Lexetier, activó el protocolo antirracista y detuvo el encuentro por unos 10 minutos. Luego de este episodio, muchos han sido los comentarios en redes sociales y en televisión los que se han publicado. El último en hacerlo ha sido el Real Madrid, quienes señalaron en un comunicado que le han entregado todas las pruebas recogidas a la UEFA para estudiar el caso, así como también le dieron el espaldarazo a su jugador brasileño, quien no es la primera vez que vive una situación similar.

Comunicado del Real Madrid

“El Real Madrid C. F. comunica que hoy ha aportado a UEFA todas las pruebas disponibles sobre los incidentes ocurridos el pasado martes 17 de febrero en el partido de Champions League que nuestro equipo disputó en Lisboa contra el SL Benfica”. “Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido. El Real Madrid agradece el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinícius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial”. “El Real Madrid seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad”, señaló el cuadro merengue.

Prestianni no se queda solo