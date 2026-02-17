Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu reanuda entrega de cheques este 18 de febrero

La distribución del tercer desembolso del Pase U 2025 avanzará esta semana hacia la provincia de Darién y el corregimiento de Tortí, donde miles de estudiantes recibirán el beneficio económico destinado a respaldar su continuidad escolar.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) confirmó que para esta etapa se ha asignado una partida que supera los B/. 1.8 millones, como parte del calendario correspondiente a la cuarta semana de pagos.

De acuerdo con la entidad, en el corregimiento de Tortí serán favorecidos 5,549 alumnos, lo que implica un desembolso de B/. 563,310. Mientras tanto, en la provincia de Darién el beneficio alcanzará a 12,580 estudiantes, con una inversión de B/. 1,321,020.

El Ifarhu destacó que estos recursos buscan apoyar a las familias y fortalecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, especialmente en zonas de difícil acceso, reafirmando así el alcance nacional del programa.