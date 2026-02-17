  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Información útil
Información útil

Tercer pago del Pase-U 2025: Ifarhu reanuda entrega de cheques este 18 de febrero

El Ifarhu destina millonaria inversión del Pase U para la provincia de Darién.
El Ifarhu destina millonaria inversión del Pase U para la provincia de Darién. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 17/02/2026 12:07
El Ifarhu sigue con la entrega del tercer pago del Pase U 2025 a estudiantes de primaria, premedia y media de Darién y Tortí.

La distribución del tercer desembolso del Pase U 2025 avanzará esta semana hacia la provincia de Darién y el corregimiento de Tortí, donde miles de estudiantes recibirán el beneficio económico destinado a respaldar su continuidad escolar.

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) confirmó que para esta etapa se ha asignado una partida que supera los B/. 1.8 millones, como parte del calendario correspondiente a la cuarta semana de pagos.

De acuerdo con la entidad, en el corregimiento de Tortí serán favorecidos 5,549 alumnos, lo que implica un desembolso de B/. 563,310. Mientras tanto, en la provincia de Darién el beneficio alcanzará a 12,580 estudiantes, con una inversión de B/. 1,321,020.

El Ifarhu destacó que estos recursos buscan apoyar a las familias y fortalecer la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, especialmente en zonas de difícil acceso, reafirmando así el alcance nacional del programa.

Requisitos para cobrar el tercer pago del Pase-U 2025

Para hacer efectivo el cobro, los beneficiarios deberán presentar:

-Cédula del estudiante

-Cédula del representante legal

-Boletín final con sello fresco

En caso de no poder asistir personalmente, se deberá presentar una carta de autorización, acompañada de copia de las cédulas del estudiante, del acudiente y de la persona autorizada.

El Ifarhu recordó a los estudiantes la importancia de cumplir con los requisitos para garantizar la entrega del subsidio y evitar inconvenientes durante el proceso de pago.

Lo Nuevo