Las claves del mensaje de Mulino sobre crecimiento económico y obras en ejecución

Entre los puntos más destacados, el mandatario anunció que <b>esta nueva instalación será sede de los cuartos Juegos Sudamericanos de la Juventud,</b> un evento que reunirá a más de 2 mil atletas de 15 países en 22 disciplinas deportivas. La llegada de la antorcha a Panamá, prevista para la próxima semana, marcará el inicio de esta importante cita internacional.<b>-Mulino destacó el crecimiento del país, señalando que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo,</b> la economía panameña creció un 4.4% en 2025, reflejando un avance sostenido en la generación de condiciones favorables.<b>-El presidente informó que solicitó un informe al ministro Juan Carlos Navarro,</b> con el objetivo de garantizar que la protección del medio ambiente no se convierta en un obstáculo para el desarrollo nacional, sino que avance de manera equilibrada.<b>-Mulino hizo referencia al contexto internacional, advirtiendo que el mundo atraviesa una etapa de inestabilidad. </b>No obstante, expresó confianza en que Panamá podrá superar estos desafíos mediante la unidad y el fortalecimiento interno.<b>El mandatario también confirmó que asistirá al primer partido de la selección de Panamá frente a Ghana,</b> el próximo 17 de junio en Canadá, en el marco del Mundial.Mulino reafirmó su compromiso con el desarrollo del país, destacando la importancia de trabajar en objetivos comunes frente a los retos globales.