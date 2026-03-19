Las claves del mensaje de Mulino sobre crecimiento económico y obras en ejecución

No obstante, Mulino reconoció que aún existen proyectos pendientes, entre ellos la culminación de obras que habían sido abandonadas, reiterando el compromiso de su administración de avanzar en estas iniciativas para responder a las necesidades de la población.

Durante su intervención, el mandatario resaltó una serie de obras ya inauguradas y otras que se encuentran en ejecución en sectores clave como deporte, salud, cultura, infraestructura y transporte, destacando su impacto en el desarrollo social del país.

El presidente de la República, José Raúl Mulino , presidió este jueves 19 de marzo la inauguración del Centro de Alto Rendimiento Luis Matador Tejada, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz.

Discurso del presidente José Raúl Mulino del jueves 19 de marzo

Entre los puntos más destacados, el mandatario anunció que esta nueva instalación será sede de los cuartos Juegos Sudamericanos de la Juventud, un evento que reunirá a más de 2 mil atletas de 15 países en 22 disciplinas deportivas. La llegada de la antorcha a Panamá, prevista para la próxima semana, marcará el inicio de esta importante cita internacional.

-Mulino destacó el crecimiento del país, señalando que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo, la economía panameña creció un 4.4% en 2025, reflejando un avance sostenido en la generación de condiciones favorables.

-El presidente informó que solicitó un informe al ministro Juan Carlos Navarro, con el objetivo de garantizar que la protección del medio ambiente no se convierta en un obstáculo para el desarrollo nacional, sino que avance de manera equilibrada.

-Mulino hizo referencia al contexto internacional, advirtiendo que el mundo atraviesa una etapa de inestabilidad. No obstante, expresó confianza en que Panamá podrá superar estos desafíos mediante la unidad y el fortalecimiento interno.

El mandatario también confirmó que asistirá al primer partido de la selección de Panamá frente a Ghana, el próximo 17 de junio en Canadá, en el marco del Mundial.

Mulino reafirmó su compromiso con el desarrollo del país, destacando la importancia de trabajar en objetivos comunes frente a los retos globales.