Residentes de Marbella presentan querella por presunta contaminación del río Matasnillo

Una agrupación de residentes de Marbella presentó una querella ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Ambiente por la presunta contaminación y afectación del cauce del río Matasnillo, mientras las autoridades mantienen una investigación para determinar si existe daño ambiental en el área.

La acción legal se presentó el mismo día en que la fiscal ambiental Fátima Sánchez y un equipo de técnicos especializados realizaron una inspección de oficio en el sitio, como parte de las diligencias para verificar posibles afectaciones al recurso hídrico.

Los denunciantes sostienen que actividades vinculadas a una obra en construcción ubicada junto al río podrían estar provocando el vertimiento de residuos de cemento y otros materiales al cauce. Además, alegan posibles incumplimientos de normas ambientales, municipales y urbanísticas.

La querella fue interpuesta por el abogado José Manuel Campos en representación de la Asamblea de Residentes del Edificio Torres del Pacífico. En ella se solicita una nueva inspección para determinar el alcance de la supuesta contaminación y las afectaciones que podrían estar generándose en el área.

Como parte de los elementos aportados al expediente, los residentes entregaron fotografías, videos, documentos y testimonios que, según afirman, respaldan sus denuncias.

La construcción señalada corresponde al proyecto residencial Moderna 360, que se desarrolla en Calle Jade, en Marbella, frente al río Matasnillo.

Los querellantes también sostienen que la obra podría estar incumpliendo la servidumbre de protección de 10 metros que debe mantenerse a lo largo del cauce del río, además de normas relacionadas con ruido, horarios de trabajo y circulación vehicular.

Según los residentes, el Ministerio de Ambiente sancionó en octubre pasado a la constructora con una multa de $10.000 por una situación relacionada con contaminación del río y ordenó la suspensión temporal de los trabajos. Posteriormente, la empresa reanudó la construcción tras cumplir con la sanción impuesta.

El proyecto contempla la edificación de una torre residencial de 21 pisos sobre un terreno de 1.031 metros cuadrados.

La Asamblea de Residentes también solicitó a la Alcaldía de Panamá revisar los permisos otorgados a la obra y presentó reclamos ante la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) por presuntas irregularidades relacionadas con la movilidad en el sector.