Con puntajes superiores a 90 y un hito en el jurado, arranca la XXX cata del Best of Panamá

Con <b>64 lotes</b> en competencia y evaluaciones semifinales que superaron los 90 puntos sobre 100 en la categoría <b>varietales</b>, comenzó en Boquete la trigésima edición de la <b>Cata Internacional del</b> <b>Best of Panamá (BOP)</b>. El certamen, organizado por la <a href="/tag/-/meta/scap-asociacion-de-cafe-especial-de-panama">Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP)</a>, definirá los granos de alta gama que clasificarán a la subasta electrónica del próximo 23 de septiembre.Un equipo de <b>26 jueces oficiales</b> procedentes de ocho países y <b>39 jueces invitados</b> de 14 naciones evalúa las muestras. La competencia se divide en tres categorías: 16 lotes de varietales, 24 de geishas naturales y 24 de geishas lavados.El proceso de juzgamiento definirá a los finalistas de cada división durante la semana. <b>La final de la categoría varietales se disputará el 31 de julio, </b>mientras que la evaluación decisiva para los<b> cafés geishas se desarrollará el 1 de agosto</b>.Esta edición registra un cambio en la dirección del certamen. La jueza china <b>Elen Fan</b> asumió la jefatura del panel de evaluación, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la cata internacional en los <b>30 años de trayectoria del BOP</b>. Fan, quien inició su participación como jueza oficial en 2017, tiene a su cargo verificar el cumplimiento de los protocolos de catación y la precisión en las descripciones de los lotes.El presidente de la SCAP, <b>Ricardo Koyner</b>, detalló que el panel de especialistas internacionales actúa como enlace entre los productores locales y los compradores de los mercados de destino. <b>Las primeras mesas de la categoría varietales registraron calificaciones por encima de la barrera de los 90 puntos</b>, indicador que mide la calidad de los lotes que buscarán espacio en la subasta del 23 de septiembre.