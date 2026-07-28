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Con puntajes superiores a 90 y un hito en el jurado, arranca la XXX cata del Best of Panamá

Integrantes del panel internacional de cata evalúan los primeros lotes de café en Boquete, Chiriquí.
Integrantes del panel internacional de cata evalúan los primeros lotes de café en Boquete, Chiriquí. Cedida | SCAP
Por
Mileika Lasso
  • 28/07/2026 17:26
Comienza en Boquete la XXX cata del Best of Panamá con 64 lotes de café de especialidad que buscan cupo en la subasta del 23 de septiembre

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Con 64 lotes en competencia y evaluaciones semifinales que superaron los 90 puntos sobre 100 en la categoría varietales, comenzó en Boquete la trigésima edición de la Cata Internacional del Best of Panamá (BOP). El certamen, organizado por la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP), definirá los granos de alta gama que clasificarán a la subasta electrónica del próximo 23 de septiembre.

Un equipo de 26 jueces oficiales procedentes de ocho países y 39 jueces invitados de 14 naciones evalúa las muestras. La competencia se divide en tres categorías: 16 lotes de varietales, 24 de geishas naturales y 24 de geishas lavados.

El proceso de juzgamiento definirá a los finalistas de cada división durante la semana. La final de la categoría varietales se disputará el 31 de julio, mientras que la evaluación decisiva para los cafés geishas se desarrollará el 1 de agosto.

Esta edición registra un cambio en la dirección del certamen. La jueza china Elen Fan asumió la jefatura del panel de evaluación, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la cata internacional en los 30 años de trayectoria del BOP. Fan, quien inició su participación como jueza oficial en 2017, tiene a su cargo verificar el cumplimiento de los protocolos de catación y la precisión en las descripciones de los lotes.

El presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, detalló que el panel de especialistas internacionales actúa como enlace entre los productores locales y los compradores de los mercados de destino. Las primeras mesas de la categoría varietales registraron calificaciones por encima de la barrera de los 90 puntos, indicador que mide la calidad de los lotes que buscarán espacio en la subasta del 23 de septiembre.

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