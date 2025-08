Panamá se alista para la subasta electrónica de cafés especiales

La subasta electrónica del Best of Panama (BOP), que atrae a la élite de compradores de los cafés más finos del mundo, pone a Panamá en el centro de la atención mundial, con la inscripción de más de 300 compradores procedentes de más de 20 países que ya apartaron su cupo para ir a la puja y repuja por los 50 exclusivos lotes de 20 kilogramos cada uno, de cafés de alta especialidad que serán subastados, informó la Specialty Coffee Association of Panama (SCAP) a través de una nota de prensa.

La subasta se iniciará el 6 de agosto a las 6:00 p.m. (23:00 UTC) hora de Panamá y el 7 de agosto para países de Asia y Australia, donde se subastarán los mejores cafés panameños. Son 20 lotes de geishas lavados, 20 lotes de geisha natural y 10 lotes de varietales, totalizando 1.000 kilogramos (2.204,62 libras), confirmó el vicepresidente de la SCAP, Daniel Peterson.

“Este año el café logró una calidad excelente en las tres categorías en el BOP, con sabores exquisitos. Esta es la culminación de nuestro año de cosecha. Estos cafés ya han sido catados por nuestro panel internacional. Como siempre, estamos muy ansiosos de ver el resultado de la subasta, ver el interés que tienen nuestros clientes alrededor del mundo por nuestros cafés y es una parte muy importante para nosotros”, dijo Peterson.

Esta es la culminación de la XXIX edición del BOP, al ofertar los lotes en las mismas categorías en las que participaron en la competencia anual que organiza la SCAP. Estos lotes son únicos y muestran el terroir de cada una de las fincas.

Hasta el momento, los compradores que ya apartaron su cupo en esta subasta electrónica, en su mayoría son de China, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Canadá, Estados Unidos, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Catar, Kuwait, Francia, Dinamarca, Alemania, Grecia, Hong Kong, Indonesia, Tailandia, Malasia, Singapur, Suiza, Vietnam, entre otros.

Este año, hacienda La Esmeralda vuelve a escribir la historia del café de especialidad al liderar cada una de las categorías. El primer lote de la subasta lo ocupa el líder mundial en puntaje, el geisha lavado de 98 puntos, calificación jamás registrada en ninguna competencia de café en el mundo.

En la categoría de geishas naturales, está el geisha natural de 97 puntos, récord en su categoría, y en los varietales, un Laurina de Alto Quiel con 92,88 puntos. Son tres joyas de hacienda La Esmeralda que llevan pasión, tradición y el terroir de Panamá en cada taza.

Para los geishas, el precio base es de $100 por kilogramo y $60 por kilogramo para los varietales.

Los geishas que marcaron puntajes récords en el BOP 2025 se cultivaron en el Nido, una región del área de Cañas Verdes en la localidad de Boquete, dentro de hacienda La Esmeralda. Este sitio se ubica a 2.050 metros sobre el nivel del mar.

Panamá lidera el precio más alto en el mundo, al lograr en la subasta electrónica del BOP en el 2024 el récord de $10.013 por kilogramo en un lote de café de especialidad.