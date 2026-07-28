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Morosidad en corredores ronda los 15 millones de dólares

La millonaria morosidad representa un reto para ENA, que busca reducir los saldos pendientes.
La millonaria morosidad representa un reto para ENA, que busca reducir los saldos pendientes.
Por
Ricardo González
Especial para La Estrella de Panamá
  • 28/07/2026 17:22
El Corredor Norte es el que concentra la mayor parte de esta millonaria deuda.

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La morosidad en los corredores de Panamá sigue creciendo y ya alcanza una cifra que preocupa. De acuerdo con los últimos informes de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), los usuarios mantienen cerca de $15 millones en saldos pendientes e impagos a través del sistema Panapass.

El Corredor Norte es el que concentra la mayor parte de esta millonaria deuda, convirtiéndose en el punto donde se registra el mayor nivel de morosidad entre los corredores administrados por ENA.

De acuerdo con el gerente de Operaciones de ENA Panamá, Lenin Flores, ante esta situación, la empresa en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), mantiene operativos de fiscalización en las casetas de peaje.

Destacó que as acciones incluyen operativos sorpresa para detectar a conductores que circulen con saldos negativos o multas pendientes, quienes podrían enfrentar medidas de retención de sus vehículos, de acuerdo con los procedimientos establecidos por las autoridades.

“La recomendación para los usuarios es verificar su saldo Panapass y ponerse al día con cualquier deuda pendiente, antes de encontrarse con un operativo en la vía”, advirtió Flores.

La millonaria morosidad representa un reto para ENA, que busca reducir los saldos pendientes y garantizar el funcionamiento eficiente del sistema de peajes.

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