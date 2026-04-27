Operativos de tránsito en corredores provocan regularización del Panapass

Entre octubre de 2025 y enero de 2026, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), en conjunto con la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), ejecutó una serie de operativos que provocaron un aumento significativo en la instalación y regularización del sistema Panapass entre los conductores panameños.

De acuerdo con datos de ENA, uno de los picos más altos se registró el 29 de octubre de 2025, cuando tras operativos simultáneos en las plazas Radial y Tinajitas se alcanzaron 405 instalaciones en los centros de atención de Albrook y Atlanta.

Días antes, el 25 de octubre, se había marcado el primer incremento importante, luego de que 66 vehículos fueran detenidos en la plaza de Atlanta, lo que derivó en 399 nuevas instalaciones en un solo día.

La tendencia continuó el 28 de octubre, cuando las acciones de fiscalización en Tinajitas y Madden generaron 206 nuevas afiliaciones en apenas 24 horas. Estas cifras reflejan el impacto inmediato de los operativos en el comportamiento de los usuarios.

Según explicó Lenini Flores, supervisor de Operaciones de ENA, el 59% de los conductores detenidos durante estos operativos ya contaban con Panapass, pero mantenían deudas pendientes.

La intervención en sitio permitió que muchos regularizaran su situación para evitar sanciones mayores, como multas o el retiro del vehículo mediante grúa.

De acuerdo con Flores, en total, durante los seis operativos principales se detuvieron 159 vehículos, registrándose 36 infracciones diversas, ocho casos por falta de placa y ocho remociones con grúa. Además, se logró una recaudación directa de $17,473.27 y la gestión de deudas por $24,930.05, de las cuales 24 fueron canceladas en su totalidad en el lugar.

El primer operativo de 2026, realizado el 23 de enero en Atlanta, confirmó la continuidad de esta tendencia, con 213 nuevas instalaciones en un solo día. Las autoridades consideran que estas acciones de fiscalización se han convertido en un mecanismo clave para fomentar el cumplimiento y la formalización del sistema de peajes en el país.

Tanto la ATTT como ENA han reiterado que mantendrán estos operativos de manera constante, con el objetivo de reducir la morosidad y asegurar que los usuarios cumplan con sus obligaciones en el uso de las autopistas.