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Fútbol

Mundial 2026 arranca sin sus principales anfitriones políticos

Las grandes ausencias en la inauguración que llaman la atención
Las grandes ausencias en la inauguración que llaman la atención EFE
Por
Emiliana Tuñón
  • 12/06/2026 13:43
¿Dónde están? Los líderes de Estados Unidos, México y Canadá se ausentan de la inauguración del Mundial 2026.

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La Copa Mundial de 2026 arrancó este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de México, pero la ausencia de los principales líderes de los tres países anfitriones llamó la atención durante el inicio de la fiesta futbolística.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, optó por no asistir a los palcos oficiales del estadio y siguió la ceremonia junto a aficionados en el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. La mandataria estuvo acompañada por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, y cientos de seguidores que se congregaron para observar el debut de la selección mexicana y los actos inaugurales.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, emprendió un viaje hacia Europa para participar en reuniones diplomáticas y en la Cumbre del G7. Su salida se produjo apenas un día antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, programado en Toronto como parte de las actividades del torneo.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump tampoco estuvo presente en la inauguración mundialista. Aunque no se ha informado oficialmente sobre los motivos de su ausencia, el mandatario ha expresado públicamente críticas relacionadas con el elevado costo de las entradas para el campeonato.

Hasta el momento, no está claro si Trump o Carney asistirán a otros encuentros durante las seis semanas que se extenderá el Mundial.

¿Miedo a los abucheos? Las ausencias que sorprenden en el Mundial 2026

Aunque ninguno de los gobiernos ha explicado oficialmente las razones de estas ausencias, diversas versiones difundidas en medios y redes sociales apuntan a que los mandatarios habrían optado por mantenerse al margen de la ceremonia para evitar posibles protestas o abucheos relacionados con temas de coyuntura política en sus respectivos países. No obstante, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial que respalde estas versiones.

La ausencia simultánea de los líderes de México, Estados Unidos y Canadá contrastó con el ambiente festivo que marcó el inicio de la Copa Mundial de 2026, la primera en la historia organizada de manera conjunta por tres países anfitriones. Mientras miles de aficionados celebraban el comienzo de la máxima cita del fútbol, los palcos reservados para las principales autoridades permanecieron sin la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno de las naciones sede.

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