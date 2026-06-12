Mundial 2026 arranca sin sus principales anfitriones políticos

La Copa Mundial de 2026 arrancó este jueves 11 de junio con una ceremonia inaugural en el Estadio Azteca de México, pero la ausencia de los principales líderes de los tres países anfitriones llamó la atención durante el inicio de la fiesta futbolística.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, optó por no asistir a los palcos oficiales del estadio y siguió la ceremonia junto a aficionados en el Deportivo Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. La mandataria estuvo acompañada por la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, y cientos de seguidores que se congregaron para observar el debut de la selección mexicana y los actos inaugurales.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, emprendió un viaje hacia Europa para participar en reuniones diplomáticas y en la Cumbre del G7. Su salida se produjo apenas un día antes del encuentro entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, programado en Toronto como parte de las actividades del torneo.

En Estados Unidos, el presidente Donald Trump tampoco estuvo presente en la inauguración mundialista. Aunque no se ha informado oficialmente sobre los motivos de su ausencia, el mandatario ha expresado públicamente críticas relacionadas con el elevado costo de las entradas para el campeonato.

Hasta el momento, no está claro si Trump o Carney asistirán a otros encuentros durante las seis semanas que se extenderá el Mundial.