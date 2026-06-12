Mundial 2026 arranca sin sus principales anfitriones políticos

Aunque ninguno de los gobiernos ha explicado oficialmente las razones de estas ausencias, diversas versiones difundidas en medios y redes sociales apuntan a que los mandatarios habrían optado por mantenerse al margen de la ceremonia para evitar posibles protestas o abucheos relacionados con temas de coyuntura política en sus respectivos países. No obstante, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial que respalde estas versiones.La ausencia simultánea de los líderes de México, Estados Unidos y Canadá contrastó con el ambiente festivo que marcó el inicio de la Copa Mundial de 2026, la primera en la historia organizada de manera conjunta por tres países anfitriones. Mientras miles de aficionados celebraban el comienzo de la máxima cita del fútbol, los palcos reservados para las principales autoridades permanecieron sin la presencia de los jefes de Estado y de Gobierno de las naciones sede.