¡Iba a llegar a las mesas! Decomisan más de 1,500 libras de arroz con gorgojos en Panamá

La <b><a href="/tag/-/meta/acodeco-autoridad-de-proteccion-al-consumidor-y-defensa-de-la-competencia">Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco)</a></b> retiró del mercado 1,517.24 libras de arroz infestado con gorgojos tras una jornada de inspecciones sorpresa desarrollada en la comunidad de El Empalme, en la provincia de Bocas del Toro.La intervención fue realizada luego de que residentes del área presentaran denuncias sobre posibles irregularidades en algunos comercios locales. Como parte de una feria institucional, inspectores de la entidad verificaron el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y detectaron múltiples anomalías.