¡Iba a llegar a las mesas! Decomisan más de 1,500 libras de arroz con gorgojos en Panamá

Como parte de una feria institucional, inspectores de la entidad verificaron el cumplimiento de las normas de protección al consumidor y detectaron múltiples anomalías.

La intervención fue realizada luego de que residentes del área presentaran denuncias sobre posibles irregularidades en algunos comercios locales.

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) retiró del mercado 1,517.24 libras de arroz infestado con gorgojos tras una jornada de inspecciones sorpresa desarrollada en la comunidad de El Empalme, en la provincia de Bocas del Toro.

Arroz contaminado fue retirado de inmediato

De acuerdo con el informe oficial, el hallazgo más preocupante fue el de varios sacos de arroz que estaban empacados para la venta, pero presentaban infestación de gorgojos.

Ante el riesgo que esto representaba para la salud de los consumidores, las autoridades procedieron a decomisar el producto y evitar que llegara a las mesas de las familias bocatoreñas.

Rosalba De León, administradora regional de Acodeco en Bocas del Toro, recordó que todos los agentes económicos tienen la responsabilidad de comercializar productos en condiciones aptas para el consumo humano y cumplir con las normas vigentes de protección al consumidor.

Más de 170 irregularidades comerciales

Además del decomiso del arroz contaminado, el operativo permitió detectar 178 irregularidades en los establecimientos inspeccionados. Entre las principales faltas encontradas se reportaron:

74 productos deteriorados o en mal estado.

31 artículos sin fecha de vencimiento visible.

Mercancía con fechas de expiración ilegibles.

Productos exhibidos sin el precio correspondiente.

Estas anomalías fueron documentadas por los inspectores, quienes adelantaron las acciones administrativas correspondientes contra los comercios involucrados.

Acodeco reitera llamado a denunciar

La entidad destacó que la colaboración ciudadana fue clave para el desarrollo de la inspección, ya que las verificaciones surgieron a partir de denuncias presentadas por los propios residentes de El Empalme.

En ese sentido, Acodeco hizo un llamado a los consumidores a reportar cualquier irregularidad relacionada con productos vencidos, deteriorados o que representen un riesgo para la salud, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y garantizar que los alimentos que llegan al mercado cumplan con los estándares mínimos de calidad y seguridad.