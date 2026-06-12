Irma Hernández lanza mensaje a diputados de Vamos: ‘El que no se sienta cómodo, tiene las puertas abiertas’

La alcaldesa fue más allá al advertir que <b>quienes no compartan las decisiones colectivas cuentan con la posibilidad de apartarse del movimiento</b>.<b>Hernández </b>insistió en que la fortaleza de una organización política <b>depende de la capacidad de sus integrantes para actuar de manera consistente</b> con los principios que la representan ante la ciudadanía.<b>'Lastimosamente, el que no se sienta cómodo con esas decisiones, están las puertas abiertas', manifestó.</b>Las palabras de la alcaldesa añaden una nueva voz al debate interno que enfrenta la coalición <b>Vamos </b>y reflejan la discusión sobre el equilibrio entre la independencia individual de sus miembros y la necesidad de preservar una línea de actuación común dentro de la organización.