Irma Hernández lanza mensaje a diputados de Vamos: ‘El que no se sienta cómodo, tiene las puertas abiertas’

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, se pronunció sobre la situación que atraviesan algunos diputados de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional y subrayó la importancia de actuar con coherencia respecto a los principios que dieron origen al movimiento político. Durante sus declaraciones, Hernández destacó que quienes forman parte de una organización deben respetar los acuerdos, valores y compromisos que fueron presentados a los ciudadanos al momento de solicitar su respaldo electoral. “Yo creo muchísimo en la coherencia”, afirmó la alcaldesa, al señalar que las decisiones dentro de un colectivo deben responder a criterios previamente establecidos y no únicamente a posiciones individuales.

Llamado a la unidad y al cumplimiento de compromisos

La jefa municipal reconoció que dentro de cualquier organización pueden existir diferencias de opinión. Sin embargo, sostuvo que esas discrepancias deben manejarse sin perder de vista los principios comunes que unen al grupo. Según Hernández, la coalición Vamos llegó a la política con una promesa de cambio y una forma distinta de hacer las cosas, por lo que considera fundamental mantener la confianza depositada por los electores. “Al país se le dijo que íbamos a comportarnos de alguna forma y hay que mantener eso”, expresó. Sus declaraciones surgen en medio de los debates y tensiones que han marcado recientemente la actuación de algunos diputados de la bancada en la Asamblea Nacional, donde diversas votaciones y decisiones internas han generado cuestionamientos sobre la unidad del grupo.

“Las puertas están abiertas”