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Política

Irma Hernández lanza mensaje a diputados de Vamos: ‘El que no se sienta cómodo, tiene las puertas abiertas’

Irma Hernández defendió la coherencia política y el respeto a los principios que dieron origen a la coalición Vamos.
Irma Hernández defendió la coherencia política y el respeto a los principios que dieron origen a la coalición Vamos. Archivo
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Darine Waked
  • 12/06/2026 13:42
La alcaldesa de San Miguelito defendió la disciplina interna y pidió mantener los compromisos asumidos ante la ciudadanía desde la campaña

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La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, se pronunció sobre la situación que atraviesan algunos diputados de la coalición Vamos en la Asamblea Nacional y subrayó la importancia de actuar con coherencia respecto a los principios que dieron origen al movimiento político.

Durante sus declaraciones, Hernández destacó que quienes forman parte de una organización deben respetar los acuerdos, valores y compromisos que fueron presentados a los ciudadanos al momento de solicitar su respaldo electoral.

“Yo creo muchísimo en la coherencia”, afirmó la alcaldesa, al señalar que las decisiones dentro de un colectivo deben responder a criterios previamente establecidos y no únicamente a posiciones individuales.

Llamado a la unidad y al cumplimiento de compromisos

La jefa municipal reconoció que dentro de cualquier organización pueden existir diferencias de opinión. Sin embargo, sostuvo que esas discrepancias deben manejarse sin perder de vista los principios comunes que unen al grupo.

Según Hernández, la coalición Vamos llegó a la política con una promesa de cambio y una forma distinta de hacer las cosas, por lo que considera fundamental mantener la confianza depositada por los electores.

“Al país se le dijo que íbamos a comportarnos de alguna forma y hay que mantener eso”, expresó.

Sus declaraciones surgen en medio de los debates y tensiones que han marcado recientemente la actuación de algunos diputados de la bancada en la Asamblea Nacional, donde diversas votaciones y decisiones internas han generado cuestionamientos sobre la unidad del grupo.

“Las puertas están abiertas”

La alcaldesa fue más allá al advertir que quienes no compartan las decisiones colectivas cuentan con la posibilidad de apartarse del movimiento.

Hernández insistió en que la fortaleza de una organización política depende de la capacidad de sus integrantes para actuar de manera consistente con los principios que la representan ante la ciudadanía.

“Lastimosamente, el que no se sienta cómodo con esas decisiones, están las puertas abiertas”, manifestó.

Las palabras de la alcaldesa añaden una nueva voz al debate interno que enfrenta la coalición Vamos y reflejan la discusión sobre el equilibrio entre la independencia individual de sus miembros y la necesidad de preservar una línea de actuación común dentro de la organización.

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