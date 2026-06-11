Diputado Manuel Samaniego renuncia a la Coalición Vamos tras suspensión del colectivo

El diputado independiente del circuito 8-6, Manuel Samaniego, anunció este jueves 11 de junio su renuncia a la Coalición Vamos y a la bancada independiente Vamos dentro de la Asamblea Nacional, alegando diferencias de criterio y la necesidad de preservar su independencia en la toma de decisiones.

A través de un comunicado dirigido al país, Samaniego señaló que su “independencia de criterio no es negociable” y aseguró que los ciudadanos lo eligieron para actuar con libertad de conciencia, analizar cada tema por sus méritos y tomar decisiones pensando en el bienestar de Panamá.

“Tomo esta decisión porque mi independencia de criterio no es negociable”, expresó el diputado, quien sostuvo que parte de la responsabilidad que asumió al recibir la confianza ciudadana implica adoptar decisiones, incluso cuando estas no sean las más populares.

Samaniego agradeció a sus compañeros de bancada por el trabajo realizado y los momentos compartidos durante el tiempo que formó parte del colectivo, destacando las iniciativas y luchas impulsadas en conjunto en beneficio del país.

Asimismo, aclaró que su salida responde exclusivamente a diferencias de criterio y no a conflictos personales, al tiempo que manifestó que mantendrá el respeto hacia quienes fueron sus compañeros dentro de la agrupación.

Samaniego informó que continuará ejerciendo sus funciones como diputado independiente, con “responsabilidad, transparencia y total libertad de conciencia”, priorizando, según indicó, los intereses de Panamá y de las comunidades que le otorgaron su confianza.

“Mi compromiso con la ciudadanía permanece intacto”, concluyó el diputado en el comunicado.

La salida de Samaniego se produce luego de que en una nota formal enviada este 19 de mayo, un grupo de ex candidatos y miembros activos de la coalición Vamos solicitara a su Junta Directiva tomar medidas contundentes respecto a la disciplina de su bancada en la Asamblea Nacional.

La petición solicitó a la Junta Directiva que evaluar la continuidad dentro de la bancada de los diputados Jorge Bloise, Neftalí Zamora y Manuel Samaniego.