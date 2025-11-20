ENA sigue la guerra contra los juega vivo en los corredores

Ni las fiestas patrias ni la reciente clasificación de Panamá al Mundial de Estados Unidos 2026 han frenado la ofensiva de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) y de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) contra los juega vivo que insisten en utilizar los corredores sin saldo, sin Panapass o incluso sin placa.

Este jueves, ambas entidades realizaron un nuevo operativo en la caseta de peaje de Tinajitas, uno de los puntos donde ENA registra el mayor número de infractores. Durante la jornada, las autoridades detuvieron a conductores que intentaban cruzar por las vías rápidas sin cumplir con los requisitos mínimos establecidos.

Según funcionarios presentes en el operativo, estas acciones continuarán de forma constante, especialmente en los accesos con mayor evasión de pago, con el fin de reducir las pérdidas económicas y mejorar la seguridad vial.

ENA reiteró su llamado a los usuarios para que mantengan sus cuentas al día y utilicen correctamente el sistema Panapass, recordando que la evasión en los corredores constituye una falta que puede acarrear multas y sanciones adicionales, como la remoción del auto con grua.