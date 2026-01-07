Tras freno en el pleno, comisión aprueba reelección única para autoridades universitarias

Tras la revisión, la Comisión de Educación avaló un texto que permite una sola reelección para las principales autoridades universitarias, un punto que se convirtió en el eje del nuevo consenso político.'El proyecto ha estado más de un año dando vueltas en la comisión. Es un proyecto importante y creemos que, con estas modificaciones, puede tener los votos para avanzar hasta tercer debate y ser sancionado', afirmó <b>el diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa</b>.El texto aprobado e<b>stablece que el rector, los decanos y vicedecanos de facultades, así como los directores y subdirectores de centros regionales, podrán ejercer el cargo por el periodo que determinen la ley o los estatutos orgánicos, con la posibilidad de un único periodo adicional</b>, quedando prohibida cualquier reelección posterior.