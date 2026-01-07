Benicio del Toro es nominado a los premios SAG como mejor actor de reparto

El actor puertorriqueño Benicio del Toro recibió este miércoles una nominación como mejor actor de reparto en los premios que otorga SAG-AFTRA, el sindicato de actores más grande del mundo, considerados uno de los termómetros más fiables en la carrera por los Óscar.

Del Toro competirá en los Actors Nominations por su interpretación en ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’) junto a su compañero de reparto Sean Penn, quien también ha logrado una mención en la misma categoría por su trabajo en el exitoso proyecto de Paul Thomas Anderson.

La lista la completan Jacob Elordi (‘Frankenstein’), Paul Mescal (‘Hamnet’) y Miles Caton (‘Sinners’). El intérprete boricua buscará su tercer galardón de estos premios, en los que hizo historia en 2001 cuando alzó simultáneamente la estatuilla a mejor actor protagonista y reparto por ‘Traffic’.

La cinta de Anderson, que parte como una de las grandes favoritas del año tras triunfar en los Critics Choice Awards, también ha logrado candidaturas para Leonardo DiCaprio como Actor Protagonista y Chase Infiniti en la categoría femenina.

Los premios SAG, como se les conocía popularmente hasta que cambiaron de nombre a Actors Nominations a partir de esta edición, forman parte del carrusel de premios de Hollywood, y sirven de termómetro para medir las apuestas de los premios más importantes de la industria cinematográfica.

Los ganadores se darán a conocer el próximo 1 de marzo en la 32º edición de estos premios, que eligen las mejores actuaciones en papeles principales y secundarias, y elencos del séptimo arte y la pequeña pantalla.

La ceremonia de estos premios se transmite desde el año pasado en Netflix, donde su audiencia ha aumentado. Según datos de la plataforma, ese año obtuvo 4,3 millones de visualizaciones.