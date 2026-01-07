Benicio del Toro es nominado a los premios SAG como mejor actor de reparto

El actor puertorriqueño <b>Benicio del Toro</b> recibió este miércoles una nominación como <b>mejor actor de reparto en los premios que otorga SAG-AFTRA</b>, el sindicato de actores más grande del mundo, considerados uno de los termómetros más fiables en la carrera por los Óscar.Del Toro competirá en los <b>Actors Nominations por su interpretación en ‘One Battle After Another’ (‘Una batalla tras otra’)</b> junto a su compañero de reparto <b>Sean Penn</b>, quien también ha logrado una mención en la misma categoría por su trabajo en el exitoso proyecto de Paul Thomas Anderson.<b>La lista la completan Jacob Elordi (‘Frankenstein’), Paul Mescal (‘Hamnet’) y Miles Caton (‘Sinners’). </b>El intérprete boricua buscará su tercer galardón de estos premios, en los que hizo historia en 2001 cuando alzó simultáneamente la estatuilla a mejor actor protagonista y reparto por<b> ‘Traffic’.</b>La cinta de Anderson, que parte como una de las grandes favoritas del año tras triunfar en los Critics Choice Awards, también ha logrado candidaturas para Leonardo DiCaprio como Actor Protagonista y Chase Infiniti en la categoría femenina.Los premios SAG, como se les conocía popularmente hasta que cambiaron de nombre a Actors Nominations a partir de esta edición, forman parte del carrusel de premios de Hollywood, y sirven de termómetro para medir las apuestas de los premios más importantes de la industria cinematográfica.Los ganadores se darán a conocer <b>el próximo 1 de marzo en la 32º edición de estos premios, que eligen las mejores actuaciones en papeles principales y secundarias</b>,<b> y elencos del séptimo arte y la pequeña pantalla.</b><b>La ceremonia de estos premios se transmite desde el año pasado en Netflix, donde su audiencia ha aumentado.</b> Según datos de la plataforma, ese año obtuvo 4,3 millones de visualizaciones.