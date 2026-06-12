Así fue el espectacular ‘show’ inaugural del Mundial 2026 en Canadá: música, cultura y un estadio completamente lleno

La Copa Mundial de la FIFA 2026 sigue escribiendo capítulos históricos y este viernes fue el turno de Canadá, uno de los tres países anfitriones del torneo, de mostrarle al mundo su propia celebración.

Antes del inicio de la actividad futbolística en territorio canadiense, el Estadio de Toronto se convirtió en el escenario de una vibrante ceremonia cargada de música, tradición y color.

Con las tribunas completamente llenas y miles de aficionados disfrutando del ambiente, el recinto presentó una puesta en escena dominada por los colores rojo y blanco, emblemas de la bandera canadiense.

Sobre el terreno de juego destacó una gigantesca esfera dorada, acompañada por una elaborada coreografía protagonizada por decenas de bailarines y artistas.

Un homenaje a la diversidad canadiense

La ceremonia estuvo inspirada en la riqueza multicultural del país y en sus raíces históricas. Los asistentes disfrutaron de un desfile de trajes alegóricos que representaron a las distintas comunidades que forman parte de la identidad canadiense, en una presentación que mezcló tradición y modernidad.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue la aparición del cantante y compositor William Prince, quien abrió el espectáculo con un mensaje de unidad y un número artístico que fue recibido con una ovación por parte del público.

Música y un estadio entregado a la fiesta

La celebración continuó con las actuaciones de Nora Fatehi, Vegedream y Sanjoy, artistas que pusieron ritmo a una ceremonia diseñada para proyectar al mundo la imagen de un Canadá multicultural y abierto a todas las culturas.

Las luces, las pantallas gigantes y las coreografías convirtieron el estadio en un enorme escenario, mientras miles de aficionados acompañaban cada presentación en una atmósfera de auténtica fiesta mundialista.

El Mundial se vive en los tres países anfitriones

A diferencia de ediciones anteriores, la Copa Mundial 2026 se disputa de manera compartida entre Canadá, Estados Unidos y México, por lo que cada sede principal ha preparado actividades y espectáculos especiales para recibir a las selecciones y a los millones de fanáticos que siguen el torneo.