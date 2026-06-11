El Mundial 2026 arrancó con una fiesta latina: Shakira, Maná, Ryan Castro y Belinda brillaron en el Azteca

Un día para la historia del fútbol y la música. El Mundial 2026 arrancó oficialmente este jueves y lo hizo con una ceremonia de apertura que convirtió al Estadio Azteca en una gigantesca fiesta latina.

Música, tradición, color y una lluvia de estrellas internacionales marcaron el inicio de la Copa del Mundo, en un espectáculo que mezcló las raíces mexicanas con el sonido urbano que domina las listas de reproducción a nivel global.

La encargada de abrir la celebración fue Lila Downs, quien puso el sello más auténticamente mexicano a la inauguración.

Con una emotiva interpretación inspirada en la riqueza cultural del país anfitrión, la cantante oaxaqueña dio la bienvenida al mundo y recibió una ovación de las más de 80 mil personas que llenaron el histórico recinto.

Su actuación sirvió como homenaje a las tradiciones y a la identidad de México, el primer país en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo.

Tras ese inicio cargado de simbolismo, el escenario dio paso a un desfile de artistas latinos. Maná hizo vibrar al Azteca con uno de sus himnos de rock en español, mientras Los Ángeles Azules pusieron a bailar al estadio con su inconfundible cumbia.

Belinda, una de las figuras más queridas del pop mexicano, aportó frescura y energía, seguida por el venezolano Danny Ocean, que conectó con el público a ritmo de sus éxitos más populares.

La música urbana también tuvo un lugar privilegiado en la inauguración. Los colombianos J Balvin y Ryan Castro levantaron a los aficionados con una presentación cargada de luces, efectos especiales y coreografías, reafirmando el protagonismo del género en uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

Pero el momento más esperado llegó con la aparición de Shakira, quien se robó el show en el Azteca. La estrella colombiana, una de las artistas más vinculadas a la historia de las Copas del Mundo, salió al escenario acompañada por el artista nigeriano Burna Boy con quien interpreta el himno del mundial, Dai Dai.

El estadio estalló cuando ambos interpretaron el tema central de la ceremonia, convirtiendo el cierre del espectáculo en uno de los momentos más comentados de la jornada.