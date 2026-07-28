Más policías, empleo y deporte: el pedido de Ortega para San Miguelito

A tres días de que San Miguelito conmemore 56 años de creación, el diputado oficialista Luis Omar Ortega puso el problema de la inseguridad en el centro de su mensaje y pidió aumentar la presencia policial en el distrito.

Ortega, diputado del partido Realizando Metas (RM), consideró que la Policía Nacional debe ser más efectiva y contar con mayor cantidad de agentes en San Miguelito para enfrentar los problemas de seguridad que afectan al distrito.

“Debemos meter a más efectivos en nuestro distrito para ver si así minimizamos un poco el tema de la inseguridad”, afirmó el diputado.

Pero su planteamiento no se limitó al aumento de policías. Ortega sostuvo que la seguridad también requiere atender las condiciones sociales que enfrentan los jóvenes, mediante programas de formación técnica, deporte y empleo.

El diputado señaló que parte de los problemas de inseguridad están relacionados, a su juicio, con jóvenes provenientes de hogares disfuncionales y con la falta de oportunidades para este sector de la población.

Ante este escenario, planteó que distintas instituciones impulsen programas para que los jóvenes puedan incorporarse a carreras técnicas y actividades prácticas que les permitan desarrollar capacidades para acceder al mercado laboral.

“El tema del empleo es fundamental atacarlo, porque hay mucha gente desempleada”, sostuvo Ortega, quien consideró que ampliar las oportunidades laborales puede contribuir a reducir los factores asociados a la inseguridad.

El deporte como herramienta para los jóvenes

Ortega también reclamó mayor respaldo para el deporte en San Miguelito.

A su juicio, la falta de apoyo ha debilitado las actividades deportivas en el distrito, pese a que estas pueden servir como una alternativa para mantener a los jóvenes alejados de conductas delictivas.

“El deporte se ha perdido en San Miguelito por falta de apoyo”, manifestó.

El diputado planteó que recuperar el respaldo a estas actividades debe formar parte de las acciones para atender a la población juvenil.

Sus declaraciones se producen antes del 30 de julio, cuando San Miguelito conmemorará 56 años de creación como distrito