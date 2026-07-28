Imputan cargos a promotor tras denuncia por presuntas afectaciones a la Cuenca del Canal de Panamá

Un hombre fue imputado por la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales y contra la tramitación, aprobación y cumplimiento de las normas urbanísticas, en un caso relacionado con supuestas afectaciones al río Duque, ubicado en el corregimiento de Buena Vista, provincia de Colón.

La decisión se dio durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que la Fiscalía Superior de Ambiente, del Ministerio Público, presentó los elementos iniciales de la investigación. Como parte de las medidas cautelares, el Juez de Garantías ordenó el reporte periódico del imputado y le prohibió salir del país mientras avanza el proceso.