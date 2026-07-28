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Imputan cargos a promotor tras denuncia por presuntas afectaciones a la Cuenca del Canal de Panamá

El Ministerio Público reiteró que continuará ejerciendo la acción penal conforme a la ‘Constitución’.
El Ministerio Público reiteró que continuará ejerciendo la acción penal conforme a la ‘Constitución’. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 28/07/2026 17:51
La investigación surgió tras una querella de la Autoridad del Canal de Panamá por la presunta descarga de aguas residuales al río Duque.

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Un hombre fue imputado por la presunta comisión de delitos contra los recursos naturales y contra la tramitación, aprobación y cumplimiento de las normas urbanísticas, en un caso relacionado con supuestas afectaciones al río Duque, ubicado en el corregimiento de Buena Vista, provincia de Colón.

La decisión se dio durante una audiencia de solicitudes múltiples, en la que la Fiscalía Superior de Ambiente, del Ministerio Público, presentó los elementos iniciales de la investigación. Como parte de las medidas cautelares, el Juez de Garantías ordenó el reporte periódico del imputado y le prohibió salir del país mientras avanza el proceso.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales.
Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales. Cedida
ACP denunció proyecto por presunta contaminación del río Duque

La investigación se remonta a 2025, luego de que la Autoridad del Canal de Panamá interpusiera una querella contra el promotor de un proyecto por la presunta descarga de aguas residuales al río Duque, además de realizar construcciones sin la autorización correspondiente en un área protegida de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.

Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan por las presuntas afectaciones al ambiente y el incumplimiento de la normativa urbanística.

El Ministerio Público reiteró que continuará ejerciendo la acción penal conforme a la Constitución y la legislación vigente, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos de las partes involucradas.

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