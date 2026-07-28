Imputan cargos a promotor tras denuncia por presuntas afectaciones a la Cuenca del Canal de Panamá

La investigación se remonta a 2025, luego de que la Autoridad del Canal de Panamá interpusiera una querella contra el promotor de un proyecto por la presunta descarga de aguas residuales al río Duque, además de realizar construcciones sin la autorización correspondiente en un área protegida de la Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá.Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales que correspondan por las presuntas afectaciones al ambiente y el incumplimiento de la normativa urbanística.El Ministerio Público reiteró que continuará ejerciendo la acción penal conforme a la <b>Constitución</b> y la legislación vigente, garantizando el debido proceso y el respeto a los derechos de las partes involucradas.