Capturan sospechoso por homicidio de abogada en Costa del Este tras allanamientos en Pedregal

La Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional, desarrolló la operación Temis en los sectores de Pedregal, Rana de Oro y San Miguelito, como parte de las investigaciones por un homicidio registrado el pasado 6 de marzo de 2026 en Costa del Este.

Durante las diligencias de allanamiento y registro, las autoridades aprehendieron a un hombre presuntamente vinculado con el crimen de una mujer de 37 años, ocurrido mientras transitaba en un vehículo por la Avenida Centenario, en el corregimiento de Parque Lefevre.

La víctima fue identificada como una abogada que viajaba como pasajera en un vehículo tipo SUV, cuando fue atacada a tiros por sujetos desconocidos. Su acompañante, quien conducía el automóvil, resultó ileso.

De acuerdo con las investigaciones, el ataque habría ocurrido en circunstancias aún bajo análisis por parte del Ministerio Público, que mantiene abiertas varias líneas de investigación para determinar la participación de otros posibles implicados.

Como parte de la Operación Temis, las autoridades también lograron la recolección de indicios considerados relevantes para el avance del caso, entre ellos equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forense.

El ciudadano aprehendido fue puesto a órdenes del Juzgado de Garantías, donde deberá enfrentar la audiencia correspondiente para la legalización de la detención, formulación de imputación y la solicitud de medidas cautelares.

El Ministerio Público reiteró que las investigaciones se desarrollan bajo criterios de objetividad y transparencia, con el objetivo de esclarecer los hechos y sustentar la acción penal ante los tribunales de justicia, conforme a lo establecido en la Constitución y la ley.

Las diligencias se mantienen activas mientras las autoridades no descartan nuevas aprehensiones vinculadas a este caso.