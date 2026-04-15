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Operación Umbría deja cinco aprehendidos por robo y hurto de autos en la capital

Operación Umbría deja cinco aprehendidos por robo y hurto de autos en la capital
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Darine Waked
  • 15/04/2026 08:16
Allanamientos simultáneos en varios sectores capitalinos permitieron capturas e incautación de evidencias en investigaciones por delitos patrimoniales vinculados a vehículos sustraído

La Procuraduría General de la Nación ejecutó la mañana de este miércoles la Operación Umbría, un despliegue coordinado junto a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que incluyó seis diligencias de allanamiento en distintos puntos de la ciudad de Panamá.

Las acciones se desarrollaron en sectores de Parque Lefevre, Panamá Este, Panamá Norte y el distrito de San Miguelito, como parte de investigaciones por delitos contra el patrimonio económico, específicamente en las modalidades de robo agravado y hurto de autos.

Cinco aprehendidos y evidencias clave

Como resultado del operativo, cinco personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación a estas investigaciones. Durante las diligencias, las autoridades también lograron la recuperación de indicios que serán incorporados al proceso penal correspondiente.

El Ministerio Público detalló que estos elementos forman parte de las pruebas que sustentan las investigaciones en curso, orientadas a identificar posibles estructuras dedicadas a este tipo de actividades ilícitas.

Estrategia contra delitos patrimoniales

La Procuraduría explicó que estas acciones responden a una estrategia de persecución penal enfocada en combatir delitos que afectan directamente la seguridad ciudadana y el patrimonio de la población.

En ese sentido, la institución reiteró su compromiso de mantener operativos coordinados con los estamentos de seguridad para enfrentar el robo y hurto de vehículos en el país.

Las autoridades no descartan que, conforme avancen las investigaciones, se desarrollen nuevas diligencias y posibles aprehensiones relacionadas con este caso.

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