Operación Umbría deja cinco aprehendidos por robo y hurto de autos en la capital

La Procuraduría General de la Nación ejecutó la mañana de este miércoles la Operación Umbría, un despliegue coordinado junto a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) que incluyó seis diligencias de allanamiento en distintos puntos de la ciudad de Panamá. Las acciones se desarrollaron en sectores de Parque Lefevre, Panamá Este, Panamá Norte y el distrito de San Miguelito, como parte de investigaciones por delitos contra el patrimonio económico, específicamente en las modalidades de robo agravado y hurto de autos.

Cinco aprehendidos y evidencias clave

Como resultado del operativo, cinco personas fueron aprehendidas por su presunta vinculación a estas investigaciones. Durante las diligencias, las autoridades también lograron la recuperación de indicios que serán incorporados al proceso penal correspondiente. El Ministerio Público detalló que estos elementos forman parte de las pruebas que sustentan las investigaciones en curso, orientadas a identificar posibles estructuras dedicadas a este tipo de actividades ilícitas.

Estrategia contra delitos patrimoniales