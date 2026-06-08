Israel denuncia más de 19.000 cohetes lanzados contra su territorio

La Embajada de Israel en Panamá aseguró este lunes 8 de junio que la población civil israelí continúa bajo amenaza por ataques atribuidos a Irán y a grupos aliados en la región, y afirmó que más de 19,000 cohetes han sido lanzados contra territorio israelí desde el 7 de octubre de 2023.

A través de un comunicado, la representación diplomática sostuvo que millones de israelíes han tenido que refugiarse en habitaciones seguras y refugios antiaéreos debido a ataques con misiles balísticos, cohetes y drones.

La embajada señaló que, pese al alto el fuego declarado entre Israel y Hezbolá, los ataques no han cesado. Según las cifras difundidas, durante el último mes y medio se registraron más de 1,000 lanzamientos de cohetes y aproximadamente 400 drones explosivos.

Israel atribuyó la escalada de violencia al régimen iraní y a organizaciones aliadas como Hezbolá, en el Líbano, y los hutíes, en Yemen.

La representación diplomática también afirmó que Irán es el principal impulsor de la inestabilidad regional y sostuvo que intenta obstaculizar las negociaciones de paz entre Israel y el Líbano.

“Israel nunca permitirá que Irán obtenga armas nucleares”, indicó el comunicado.

La embajada reiteró que Israel no busca una escalada del conflicto, aunque sostuvo que continuará adoptando las medidas que considere necesarias para proteger a su población y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.

Las declaraciones forman parte de la postura oficial israelí sobre la situación de seguridad en Medio Oriente y se producen en un contexto de tensiones regionales que involucran a varios actores estatales y grupos armados.