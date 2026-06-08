Israel denuncia más de 19.000 cohetes lanzados contra su territorio

La <b>Embajada de Israel en Panamá</b> aseguró este lunes 8 de junio que la población civil israelí continúa bajo amenaza por ataques atribuidos a Irán y a grupos aliados en la región, y afirmó que más de <b>19,000</b> cohetes han sido lanzados contra territorio israelí desde el 7 de octubre de 2023.A través de un comunicado, la representación diplomática sostuvo que millones de israelíes han tenido que refugiarse en habitaciones seguras y refugios antiaéreos debido a ataques con misiles balísticos, cohetes y drones.La embajada señaló que, pese al alto el fuego declarado entre Israel y Hezbolá, los ataques no han cesado. Según las cifras difundidas, durante el último mes y medio se registraron más de<b> 1,000</b> lanzamientos de cohetes y aproximadamente <b>400</b> drones explosivos.Israel atribuyó la escalada de violencia al régimen iraní y a organizaciones aliadas como Hezbolá, en el Líbano, y los hutíes, en Yemen.La representación diplomática también afirmó que Irán es el principal impulsor de la inestabilidad regional y sostuvo que intenta obstaculizar las negociaciones de paz entre Israel y el Líbano.<i>'Israel nunca permitirá que Irán obtenga armas nucleares'</i>, indicó el comunicado.La embajada reiteró que Israel no busca una escalada del conflicto, aunque sostuvo que continuará adoptando las medidas que considere necesarias para proteger a su población y garantizar la seguridad de sus ciudadanos.Las declaraciones forman parte de la postura oficial israelí sobre la situación de seguridad en <b><a href="/tag/-/meta/medio-oriente">Medio Oriente</a></b> y se producen en un contexto de tensiones regionales que involucran a varios actores estatales y grupos armados.