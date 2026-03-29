Israel ordena ampliar presencia militar en Líbano ante amenazas de invasión de Hezbolá

<a href="/tag/-/meta/benjamin-netanyahu">El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu,</a> ordenó este domingo<b> ampliar la zona de seguridad en el sur de Líbano</b>, en una medida que supone una mayor presencia militar en territorio vecino con el objetivo de contener a Hezbolá.En un mensaje difundido en redes sociales,<b> el mandatario aseguró que la decisión responde a la necesidad de </b><i><b>'frustrar las amenazas de invasión'</b></i> y evitar ataques con misiles anti ataque contra comunidades israelíes cercanas a la frontera.<i>'He decidido ampliar aún más la franja de seguridad existente'</i>, afirmó, al tiempo que reiteró su intención de<i> 'cambiar radicalmente'</i> la situación en el norte del país, una de las zonas más sensibles en el actual contexto de tensiones de Medio Oriente.<b>Expansión militar y objetivos estratégicos</b>Según explicó Netanyahu, la medida se adopta debido a que Hezbolá mantiene una <i>'capacidad residual</i>' para lanzar cohetes desde territorio libanés, lo que, a su juicio, representa una amenaza persistente para la seguridad israelí.El líder israelí indicó que la decisión fue tomada tras consultas con altos mandos militares y de seguridad, en el marco de una estrategia más amplia para neutralizar los riesgos provenientes de grupos armados en la región.Asimismo, defendió las operaciones militares recientes como parte de una política ofensiva destinada a reducir la capacidad de acción de sus adversarios.<i>'Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando'</i>, sostuvo, al referirse también a despliegues en otros escenarios como Siria y Gaza, donde Israel mantiene presencia militar en zonas consideradas estratégicas.<b>Escalada en el norte</b>La ampliación de la zona de seguridad en el sur del Líbano se suma a una serie de movimientos que reflejan un endurecimiento de la postura israelí frente a Hezbolá, en un contexto de creciente tensión regional.Históricamente, esta franja ha sido un punto crítico de conflicto entre Israel y el grupo chií libanés, con enfrentamientos periódicos y un delicado equilibrio marcado por altos el fuego temporales.Sin embargo, la nueva orden podría modificar ese equilibrio, al implicar una presencia más profunda de fuerzas israelíes en territorio libanés.<b>Contexto regional</b>El anuncio se produce en medio de un escenario más amplio de inestabilidad en Oriente Medio, donde confluyen tensiones con actores como Irán y otros grupos armados aliados.Netanyahu afirmó que organizaciones como Hezbolá y Hamás han visto reducida su capacidad operativa, aunque reconoció que aún representan una amenaza que debe ser contenida.<i>'Irán ya no es el mismo Irán, Hezbolá ya no es el mismo Hezbolá',</i> señaló, al asegurar que estos grupos <i>'luchan por su supervivencia'.</i>