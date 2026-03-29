Israel ordena ampliar presencia militar en Líbano ante amenazas de invasión de Hezbolá

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó este domingo ampliar la zona de seguridad en el sur de Líbano, en una medida que supone una mayor presencia militar en territorio vecino con el objetivo de contener a Hezbolá.

En un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario aseguró que la decisión responde a la necesidad de “frustrar las amenazas de invasión” y evitar ataques con misiles anti ataque contra comunidades israelíes cercanas a la frontera.

“He decidido ampliar aún más la franja de seguridad existente”, afirmó, al tiempo que reiteró su intención de “cambiar radicalmente” la situación en el norte del país, una de las zonas más sensibles en el actual contexto de tensiones de Medio Oriente.

Expansión militar y objetivos estratégicos

Según explicó Netanyahu, la medida se adopta debido a que Hezbolá mantiene una “capacidad residual” para lanzar cohetes desde territorio libanés, lo que, a su juicio, representa una amenaza persistente para la seguridad israelí.

El líder israelí indicó que la decisión fue tomada tras consultas con altos mandos militares y de seguridad, en el marco de una estrategia más amplia para neutralizar los riesgos provenientes de grupos armados en la región.

Asimismo, defendió las operaciones militares recientes como parte de una política ofensiva destinada a reducir la capacidad de acción de sus adversarios.

“Estamos tomando la iniciativa, estamos atacando”, sostuvo, al referirse también a despliegues en otros escenarios como Siria y Gaza, donde Israel mantiene presencia militar en zonas consideradas estratégicas.

Escalada en el norte

La ampliación de la zona de seguridad en el sur del Líbano se suma a una serie de movimientos que reflejan un endurecimiento de la postura israelí frente a Hezbolá, en un contexto de creciente tensión regional.

Históricamente, esta franja ha sido un punto crítico de conflicto entre Israel y el grupo chií libanés, con enfrentamientos periódicos y un delicado equilibrio marcado por altos el fuego temporales.

Sin embargo, la nueva orden podría modificar ese equilibrio, al implicar una presencia más profunda de fuerzas israelíes en territorio libanés.

Contexto regional

El anuncio se produce en medio de un escenario más amplio de inestabilidad en Oriente Medio, donde confluyen tensiones con actores como Irán y otros grupos armados aliados.

Netanyahu afirmó que organizaciones como Hezbolá y Hamás han visto reducida su capacidad operativa, aunque reconoció que aún representan una amenaza que debe ser contenida.

“Irán ya no es el mismo Irán, Hezbolá ya no es el mismo Hezbolá”, señaló, al asegurar que estos grupos “luchan por su supervivencia”.