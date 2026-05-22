Empresarios panameños respaldan medidas de fuerza por conflicto con Costa Rica

La cúpula empresarial panameña rompió el silencio institucional ante el incremento de las tensiones comerciales con Costa Rica. La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) anunció su total respaldo al Gobierno Nacional para que ejecute todas las medidas legales, diplomáticas y comerciales necesarias en defensa de los sectores productivos locales.

El gremio empresarial denunció la existencia de “presiones públicas” y “discursos altisonantes” provenientes de las autoridades y sectores costarricenses, lo que elevó la tensión en la agenda bilateral. Según el sector privado, Panamá se encuentra facultado para exigir reciprocidad y equilibrio en un intercambio comercial que históricamente ha mostrado asimetrías.

Aurelio Barría Pino, presidente de la CCIAP, reveló que en el pasado los sectores productivos de ambas naciones estructuraron espacios de entendimiento y redactaron borradores de convenios para solucionar el diferendo. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron desestimados, provocando la pérdida de oportunidades para encauzar la crisis por una vía constructiva.

Ante este escenario, los empresarios urgieron a mantener la serenidad institucional, pero aclararon que esto no implica renunciar a la firmeza jurídica en los foros internacionales y en el sistema multilateral de comercio. El intercambio comercial terrestre entre ambos países afronta trabas técnicas y arancelarias que arrastran pérdidas para el sector logístico nacional.

La posición de la cámara empresarial unifica el criterio del sector privado con la estrategia de la Cancillería y los ministerios de Comercio e Industrias y Desarrollo Agropecuario, preparando el terreno para la aplicación de mecanismos de retorsión o reclamos formales ante los organismos regionales de comercio si fracasan las vías de diálogo.