Las 5 noticias que marcaron Panamá y el mundo este 22 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo cargada de noticias este viernes 22 de mayo, tanto en el ámbito local como internacional.

-Los buques panamax continuaron dominando el tránsito por el Canal de Panamá hasta abril de 2026, al registrar 5,380 cruces, equivalentes al 72.27 % del total acumulado, según cifras divulgadas por la vía interoceánica.

-El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que la Contraloría iniciará auditorías relacionadas con los contratos de carros cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), tras recibir la solicitud enviada por el nuevo director de la entidad, Antonio Tercero González.

-La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en el proceso de homologación para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de materiales, insumos y servicios médico-quirúrgicos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento continuo en las instalaciones de salud a nivel nacional.

-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que la entrega de certificados iniciará con los beneficiarios vivos, al considerar que representan la prioridad en esta etapa del proceso. Posteriormente, se procederá con los beneficiarios fallecidos.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este viernes que no asistirá a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., programada para celebrarse en las islas Bahamas junto a Bettina Anderson.