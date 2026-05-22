Las 5 noticias que marcaron Panamá y el mundo este 22 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo cargada de noticias este viernes 22 de mayo, tanto en el ámbito local como internacional.<b>-Los buques panamax continuaron dominando el tránsito</b> por el Canal de Panamá hasta abril de 2026, al registrar 5,380 cruces, equivalentes al 72.27 % del total acumulado, según cifras divulgadas por la vía interoceánica.<b>-El contralor general de la República, Anel Flores</b>, anunció que la Contraloría iniciará auditorías relacionadas con los contratos de carros cisterna del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), tras recibir la solicitud enviada por el nuevo director de la entidad, Antonio Tercero González.<b>-La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en el proceso de homologación</b> para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de materiales, insumos y servicios médico-quirúrgicos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento continuo en las instalaciones de salud a nivel nacional.<b>-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que la entrega</b> de certificados iniciará con los beneficiarios vivos, al considerar que representan la prioridad en esta etapa del proceso. Posteriormente, se procederá con los beneficiarios fallecidos.<b>-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó</b> este viernes que no asistirá a la boda de su hijo mayor, Donald Trump Jr., programada para celebrarse en las islas Bahamas junto a Bettina Anderson.