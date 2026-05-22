Seguro Social destinará más de B/.164 millones para insumos médico-quirúrgicos

La Caja de Seguro Social (CSS) avanza en el proceso de homologación para el suministro, almacenamiento, transporte y entrega de materiales, insumos y servicios médico-quirúrgicos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento continuo en las instalaciones de salud a nivel nacional.

El acto público tendrá una vigencia de 36 meses y un precio de referencia de B/.164,139,973.32, de acuerdo con las necesidades de la institución.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, señaló que este proceso busca asegurar que los pacientes reciban oportunamente los insumos quirúrgicos necesarios.

“Estos insumos representan una cirugía realizada a tiempo, una herida atendida, una vida cuidada”, expresó durante la reunión de homologación.

En la jornada participaron más de 50 representantes de empresas interesadas en el acto de recepción de propuestas, previsto para el próximo 9 de junio.

La CSS indicó que la fijación de precios unitarios permitirá estabilizar la cadena de distribución, fortalecer la planificación institucional y garantizar que el personal médico y de enfermería disponga de las herramientas necesarias para la atención de los pacientes.

Tras concluir esta fase, la entidad continuará con el cronograma legal para la recepción formal de las propuestas económicas de las empresas participantes.