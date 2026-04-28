Segunda inspección revela más insumos médicos vencidos en depósitos del Seguro Social en Felipillo

La Procuraduría General de la Nación informó la tarde de este martes 28 de abril que, en una segunda inspección, fueron ubicados más insumos médico-quirúrgicos vencidos en los depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS) en el sector de Felipillo, como parte de una investigación por un presunto delito contra la administración pública.

Las diligencias, realizadas por funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción con el apoyo de agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), permitieron detectar productos con fechas de vencimiento entre 2022 y 2023 en los depósitos 10, 4, 5 y 6.

Entre los hallazgos se encuentran grandes cantidades de batas quirúrgicas y trajes de protección personal (overoles), almacenados en cajas ubicadas en el piso, anaqueles y áreas de mezanine.

Además, las autoridades recolectaron documentación que será incorporada al expediente investigativo.

Estas acciones forman parte de una investigación iniciada tras una auditoría interna de la CSS, que reveló el vencimiento de insumos médicos valorados en aproximadamente 2.5 millones de dólares.

Esta segunda inspección se conoce dos semanas después que funcionarios de la Procuraduría General de la Nación comenzaron una serie de diligencias en la CSS como parte de las investigaciones por una presunta comisión de delito contra la administración pública, vinculadas a irregularidades en sistemas informáticos de la institución, especialmente el relacionado al sistema de ingresos y prestaciones económicas.

Las acciones son desarrolladas por la Fiscalía Especializada Anticorrupción, en conjunto con peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quienes realizaron una inspección ocular en instalaciones de la CSS, específicamente en la Dirección Nacional de Ingresos.

Durante la diligencia, los fiscales fueron atendidos por personal de Seguridad Informática, Asesoría Legal y un analista del Sistema de Ingresos y Prestaciones Económicas (SIPE), quienes ofrecieron detalles sobre el funcionamiento de esta plataforma y el período en el que se habrían registrado las presuntas irregularidades.

Las investigaciones surgen tras la presentación de 65 denuncias por parte del director general de la CSS, Dino Mon, relacionadas con una posible alteración del sistema SIPE y del MAINFRAME, que habría permitido la adjudicación de pensiones o jubilaciones a personas que no cumplían con la cantidad de cuotas requeridas.