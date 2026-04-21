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Caja de Seguro Social investiga insumos médicos vencidos por $2.5 millones

La CSS destacó el impulso dado por las autoridades a las investigaciones.
La CSS destacó el impulso dado por las autoridades a las investigaciones. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/04/2026 12:50
Tras una denuncia presentada por Dino Mon, el Ministerio Público intensifica las investigaciones por insumos vencidos en la CSS.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este martes 21 de abril que avanzan las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, tras la denuncia presentada por su director general, Dino Mon, relacionada con el vencimiento de insumos médicos valorados en aproximadamente 2.5 millones de dólares.

De acuerdo con el funcionario, desde el inicio de la actual gestión se ha impulsado una política de “cero tolerancia”, la cual —aseguró— ya empieza a generar resultados en beneficio del Estado y de la institución.

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ha realizado inspecciones oculares en los depósitos de la CSS ubicados en Felipillo y El Crisol, y prevé extender estas acciones a otros centros de distribución en todo el país.

La CSS destacó el impulso dado por las autoridades a las investigaciones y reiteró su disposición de mantener una cooperación irrestricta para esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y fortalecer una gestión transparente y eficiente de los recursos que pertenecen a los asegurados.

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