Caja de Seguro Social investiga insumos médicos vencidos por $2.5 millones

Como parte de las diligencias, el Ministerio Público ha realizado inspecciones oculares en los depósitos de la CSS ubicados en Felipillo y El Crisol, y prevé extender estas acciones a otros centros de distribución en todo el país.La CSS destacó el impulso dado por las autoridades a las investigaciones y reiteró su disposición de mantener una cooperación irrestricta para esclarecer los hechos, determinar posibles responsabilidades y fortalecer una gestión transparente y eficiente de los recursos que pertenecen a los asegurados.