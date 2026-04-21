Caja de Seguro Social investiga insumos médicos vencidos por $2.5 millones

La Caja de Seguro Social (CSS) informó este martes 21 de abril que avanzan las investigaciones que adelanta el Ministerio Público, tras la denuncia presentada por su director general, Dino Mon, relacionada con el vencimiento de insumos médicos valorados en aproximadamente 2.5 millones de dólares.

De acuerdo con el funcionario, desde el inicio de la actual gestión se ha impulsado una política de “cero tolerancia”, la cual —aseguró— ya empieza a generar resultados en beneficio del Estado y de la institución.