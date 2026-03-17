Caja de Seguro Social interpone denuncia penal por sustracción de medicamentos en Chiriquí

La Caja de Seguro Social (CSS) interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público tras detectar la posible sustracción y pérdida de medicamentos en la provincia de Chiriquí, un hecho que genera preocupación por su impacto en la atención a los pacientes.

A raíz de la denuncia, el Ministerio Público inició una investigación de oficio para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de estas irregularidades dentro del sistema de salud.

El director general de la CSS, Dino Mon, indicó que la institución actuó de inmediato al identificar anomalías en el manejo de los fármacos. Explicó que la desaparición de medicamentos esenciales representa un riesgo tanto para los asegurados como para la operatividad de la entidad, por lo que se están revisando los procesos internos para detectar fallas y corregirlas.

Como parte de las acciones para fortalecer los controles, la CSS implementó la plataforma logística SALMI en 32 unidades ejecutoras. Este sistema permite un seguimiento más riguroso del inventario, desde el almacenamiento hasta la distribución, garantizando la trazabilidad de cada medicamento.

Según Mon, esta herramienta dificulta la manipulación de registros, incluso a nivel interno, lo que refuerza la transparencia en la gestión.

Con estas medidas, la CSS busca prevenir nuevas pérdidas, optimizar la administración de medicamentos y asegurar que los insumos lleguen de forma oportuna a los pacientes que los necesitan.