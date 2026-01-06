  1. Inicio
Caja de Seguro Social logra ahorro de $37.4 millones en compra de medicamentos

Por
Emiliana Tuñón
  • 06/01/2026 11:59
La CSS logró reducir significativamente el costo en la adquisición de medicamentos, generando un récord en ahorro.

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que alcanzó un ahorro histórico de B/. 37.4 millones en la compra de medicamentos, como resultado de decisiones estratégicas impulsadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en coordinación con el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y con el respaldo de la Junta Directiva de la institución.

De acuerdo con la CSS, el equipo de gestión técnico y operativo ejecutó tres actos de compra que incluyeron medicamentos regulares, crónicos e intrahospitalarios, logrando reducir el costo estimado inicial de B/. 229.8 millones a una adjudicación final de B/. 192.4 millones, consolidando uno de los ahorros más significativos en la historia reciente del sector salud.

El proceso fue posible gracias a la aplicación del Decreto Ejecutivo N.º 12 del 25 de junio de 2025, normativa que promueve economías de escala, fortalece la competencia, garantiza altos estándares de calidad y establece mecanismos de reconocimiento automático del registro sanitario de medicamentos fabricados y aprobados en países con autoridades reguladoras reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (WLA).

Las adquisiciones incluyeron medicamentos esenciales para el tratamiento del VIH, enfermedades crónicas y degenerativas, así como otros fármacos de alta demanda, beneficiando directamente a miles de pacientes en todo el país y asegurando la continuidad de tratamientos fundamentales.

Ahorros de la CSS serán destinados a reducir la mora en citas médicas para 2026

El director general de la CSS, Dino Mon, señaló que los recursos ahorrados serán reinvertidos en la regularización y modernización del sistema de citas médicas, con el objetivo de reducir al mínimo la mora para el año 2026.

Entre las medidas previstas mencionó la incorporación de personal, el uso de telemedicina, la optimización de procesos y el desarrollo de una plataforma tecnológica más eficiente y accesible, además de impulsar desarrollos médico-científicos orientados a evaluar la efectividad de medicamentos de uso prolongado en pacientes con enfermedades crónicas.

