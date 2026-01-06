Caja de Seguro Social logra ahorro de $37.4 millones en compra de medicamentos

La Caja de Seguro Social (CSS) informó que alcanzó un ahorro histórico de B/. 37.4 millones en la compra de medicamentos, como resultado de decisiones estratégicas impulsadas por el presidente de la República, José Raúl Mulino, en coordinación con el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, y con el respaldo de la Junta Directiva de la institución.

De acuerdo con la CSS, el equipo de gestión técnico y operativo ejecutó tres actos de compra que incluyeron medicamentos regulares, crónicos e intrahospitalarios, logrando reducir el costo estimado inicial de B/. 229.8 millones a una adjudicación final de B/. 192.4 millones, consolidando uno de los ahorros más significativos en la historia reciente del sector salud.

El proceso fue posible gracias a la aplicación del Decreto Ejecutivo N.º 12 del 25 de junio de 2025, normativa que promueve economías de escala, fortalece la competencia, garantiza altos estándares de calidad y establece mecanismos de reconocimiento automático del registro sanitario de medicamentos fabricados y aprobados en países con autoridades reguladoras reconocidas por la Organización Mundial de la Salud (WLA).

Las adquisiciones incluyeron medicamentos esenciales para el tratamiento del VIH, enfermedades crónicas y degenerativas, así como otros fármacos de alta demanda, beneficiando directamente a miles de pacientes en todo el país y asegurando la continuidad de tratamientos fundamentales.