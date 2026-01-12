Caja de Seguro Social presenta denuncias por esquema de fraude en pensiones

La Caja de Seguro Social (CSS) presentó denuncias penales ante el Ministerio Público tras descubrir un esquema estructurado de fraude en el otorgamiento de pensiones, que ha generado una lesión económica estimada en más de $10 millones y que, hasta el momento, involucra 52 pensiones otorgadas de manera irregular.

Según señaló la entidad, las investigaciones internas revelaron la alteración sistemática de registros informáticos y la asignación indebidas de cuotas obrero-patronales, prácticas que permitieron la creación de derechos pensionarios ilegítimos. De ese monto total, entre 3 y 4 millones de dólares ya habrán sido pagados, afectando directamente la sostenibilidad del sistema de pensiones.

El director general de la CSS, Dino Mon Vásquez, explicó que no se trata de errores administrativos aislados, sino de un patrón organizado de fraude, presuntamente ejecutado con la participación de funcionarios y terceros externos.

Entre las irregularidades detectadas figuran la creación de relaciones laborales inexistentes, incluso usando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos.

“No toleraremos mafias ni redes de corrupción que atentan contra los fondos de los asegurados. Cada balboa que se desvía ilegalmente es un golpe directo a la sostenibilidad del sistema y a la confianza de los panameños”, señaló el Director General.

La denuncia presentada ante la Fiscalía contempla posibles delitos contra el orden económico, la seguridad informática, peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, entre otros que puedan surgir durante el proceso investigativo.

La Caja de Seguro Social (CSS) solicitó peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales y pasados, así como de los beneficiarios del esquema, además de medidas urgentes para resguardar la evidencia digital y documental.

Como acción preventiva, la institución anunció la suspensión inmediata de las pensiones sobre las cuales ya existe certeza de irregularidades, mientras avanzan las investigaciones del Ministerio Público.

La CSS también reconoció que en administraciones anteriores existieron alertas sobre este tipo de anomalías, las cuales no fueron atendidas con la debida rigurosidad, permitiendo que estas prácticas se mantuvieran en el tiempo.