Aprueban proyecto que obliga a bancos a avisar aumentos en tasas de interés en Panamá

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó este lunes 21 de abril en primer debate un proyecto de ley que obliga a los bancos a comunicar a sus clientes cuando van a realizar aumentos a la tasa de interés.

“En otros países se obliga a los bancos cuando van a subir los intereses que se comunique previamente a los usuarios y la forma por la cual se está subiendo”, manifestó el diputado Ernesto Cedeño, presidente de la comisión.

“Firmaste con un banco privado, pero no es que el banco va a decir mañana que cambió la variable y te aumenta la tasa. Eso se va a acabar. Si baja la variable, eso tiene que bajar también”, sentenció el diputado.

El proyecto de ley también contempla que se fije un mínimo y máximo de la tasa de interés.

“Creo que es un alivio para el panameño y se ajusta a regulaciones internacionales”, añadió Cedeño.

“En otros países los gobiernos regulan a los bancos, pero aquí los bancos quieren regular todo”, lamentó.

El diputado advirtió que la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) nunca fue a la Comisión, a pesar que les mandaron el proyecto de modificación.