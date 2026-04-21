Aprueban proyecto que obliga a bancos a avisar aumentos en tasas de interés en Panamá

<b>La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional</b> aprobó este lunes 21 de abril en primer debate un proyecto de ley que obliga a los bancos a comunicar a sus clientes cuando van a realizar aumentos a la tasa de interés.'<i>En otros países se obliga a los bancos cuando van a subir los intereses que se comunique previamente a los usuarios y la forma por la cual se está subiendo</i>', manifestó <a href="/tag/-/meta/ernesto-cedeno">el diputado Ernesto Cedeño</a>, presidente de la comisión. 'Firmaste con un banco privado, pero no es que el banco va a decir mañana que cambió la variable y te aumenta la tasa. Eso se va a acabar. Si baja la variable, eso tiene que bajar también', sentenció el diputado.El proyecto de ley también contempla que se fije un mínimo y máximo de la tasa de interés. <b>'Creo que es un alivio para el panameño y se ajusta a regulaciones internacionales', añadió Cedeño. </b>'En otros países los gobiernos regulan a los bancos, pero aquí los bancos quieren regular todo', lamentó.El diputado advirtió que la<a href="/tag/-/meta/superintendencia-de-bancos-de-panama-sbp-"> Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP</a>) nunca fue a la Comisión, a pesar que les mandaron el proyecto de modificación.