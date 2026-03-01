  1. Inicio
  2. >  Economía
Economía

Superintendencia de Bancos descarta cambios en administración del FECI

Superintendencia de Bancos descarta cambios en administración del FECI
Por
Mileika Lasso
  • 02/03/2026 00:00
La Superintendencia de Bancos de Panamá afirma que no existe propuesta formal para modificar el manejo del fondo, pese a aspiración del BDA en 2025

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aclaró que no existe discusión formal ni modificación aprobada para cambiar la administración del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), pese a declaraciones realizadas en 2025 por el entonces gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), quien aspiraba a que la entidad manejara un mayor porcentaje del fondo en 2026.

En respuesta a un cuestionario enviado por La Estrella de Panamá, la entidad reguladora precisó que el FECI se rige por el Texto Único de la Ley 4 de 1994 y su normativa reglamentaria vigente. Conforme a ese marco jurídico, la SBP ejerce la administración y fiscalización del fondo, lo que incluye la recepción y distribución de la sobretasa establecida en la ley, así como la gestión técnica y financiera de los recursos.

Entre enero y diciembre de 2025, el FECI desembolsó $64.4 millones en reembolsos por descuento en la tasa de interés a los bancos del sistema, según cifras oficiales de la SBP.

La mayor proporción de los recursos se concentró en el sector ganadero, que recibió $39.1 millones, equivalente al 60.7 % del total desembolsado. Le siguió la agricultura, con $16.5 millones (25.6 %), y la avicultura, con $6.5 millones (10.2 %). En conjunto, estos tres rubros representaron más del 96% del total de compensaciones otorgadas durante el período.

En cuanto a las entidades financieras, el Banco Nacional de Panamá lideró los reembolsos con $24.4 millones, seguido por Multibank con $10.3 millones y Global Bank con $9.3 millones. Estas tres entidades concentraron más del 68% del total de fondos compensados por el FECI en 2025.

La SBP subrayó que no le corresponde fijar porcentajes ni redefinir destinos específicos del fondo. Esa competencia recae en el Gabinete Agropecuario, instancia del Órgano Ejecutivo creada mediante decreto en 2019 e integrada por el presidente y varios ministros de Estado.

“El esquema de administración del FECI exige estándares técnicos en materia de control financiero, segregación de funciones y supervisión institucional permanente”, indicó la entidad, al tiempo que recordó que el BDA no está sujeto al régimen de regulación y supervisión prudencial aplicable a los bancos bajo su vigilancia.

La SBP añadió en su respuesta a este medio que cualquier modificación en la administración o redistribución del FECI requiere sustento jurídico y la intervención de las instancias competentes conforme al ordenamiento legal panameño.

Aspiración planteada en 2025

En enero de 2025, el entonces gerente general del BDA, Roberto Barría Stanziola, manifestó que la entidad aspiraba a recibir un mayor porcentaje del FECI a partir del tercer trimestre de 2026, una vez el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) cesara los alivios económicos temporales otorgados a productores de arroz, leche y tomate.

En ese momento, el BDA sostenía que cuando el fondo fue creado recibía el 100 % de los aportes destinados al sector agropecuario, mientras que actualmente percibe el 25 %, conforme a las modificaciones introducidas en años recientes.

Consultado nuevamente, el BDA indicó que no emitirá pronunciamiento debido a su proceso de transformación hacia el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA).

¿Qué es el FECI y cómo se forma?

El Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI) fue creado mediante la Ley 4 de 1994. Se financia con una sobretasa del 1 % anual aplicada a todo préstamo personal o comercial superior a $5,000 otorgado por bancos y entidades financieras en el país.

Los recursos se destinan a compensar intereses en créditos del sector agropecuario, con el fin de reducir el costo financiero para productores. La Superintendencia de Bancos de Panamá administra y fiscaliza el fondo, mientras que el Gabinete Agropecuario define la distribución del porcentaje asignado al agro.

La ley establece que el BDA no puede recibir menos del 25 % de la retención correspondiente al sector agropecuario.

Transformación institucional y rol del Banco Nacional

El debate sobre el manejo del FECI surge en medio del proceso de reingeniería financiera que atraviesa el BDA para convertirse en el IFA, bajo el acompañamiento del Banco Nacional de Panamá (Banconal).

Lo que inicialmente se planteó como una fusión administrativa evolucionó hacia un esquema de saneamiento financiero y fortalecimiento operativo. Según explicó el gerente general del Banconal, Javier Carrizo Esquivel, el diagnóstico realizado reveló una pérdida acumulada de $200 millones y un déficit operativo anual de $15 millones en el BDA.

Carrizo precisó que el Banconal no absorberá al BDA ni su cartera, sino que lidera un proceso de ordenamiento mediante un fideicomiso para administrar bienes reposeídos y créditos morosos, con el objetivo de sanear el balance y permitir que la entidad retome su función de apoyo directo al productor.

En cuanto al FECI, Carrizo fue enfático al señalar que “Banco Nacional no administra el FECI, eso solo lo administra la Superintendencia de Bancos, con instrucciones del Ministerio de Economía y Finanzas”.

Por su parte, Alejandro Simón, asistente de la Subgerencia General de Negocios del Banconal, indicó que el fondeo del BDA se mantiene sin cambios. “El Gobierno Nacional fondea al BDA con recursos del FECI. El fondo se sigue cobrando y generando tal como se estableció desde sus inicios”, explicó.

Simón también aclaró que el BDA conserva su operatividad, autonomía y estructura de sucursales, mientras el Banconal brinda acompañamiento técnico para mejorar la eficiencia y la calidad de la cartera.

El borrador del proyecto de ley que formaliza el cambio de nombre a Instituto de Fomento Agropecuario se encuentra en fase final y será presentado ante la Asamblea Nacional una vez el Ejecutivo lo apruebe.

Mientras tanto, la administración del FECI permanece sin cambios formales, bajo la gestión técnica de la SBP y la distribución que defina el Gabinete Agropecuario, en tanto no se apruebe una reforma legal que altere el esquema vigente.

SBP
El esquema de administración del FECI exige estándares técnicos en materia de control financiero, segregación de funciones y supervisión institucional permanente”.
VIDEOS
Lo Nuevo