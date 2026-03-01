Superintendencia de Bancos descarta cambios en administración del FECI

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aclaró que no existe discusión formal ni modificación aprobada para cambiar la administración del Fondo Especial de Compensación de Intereses (FECI), pese a declaraciones realizadas en 2025 por el entonces gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), quien aspiraba a que la entidad manejara un mayor porcentaje del fondo en 2026.

En respuesta a un cuestionario enviado por La Estrella de Panamá, la entidad reguladora precisó que el FECI se rige por el Texto Único de la Ley 4 de 1994 y su normativa reglamentaria vigente. Conforme a ese marco jurídico, la SBP ejerce la administración y fiscalización del fondo, lo que incluye la recepción y distribución de la sobretasa establecida en la ley, así como la gestión técnica y financiera de los recursos.

Entre enero y diciembre de 2025, el FECI desembolsó $64.4 millones en reembolsos por descuento en la tasa de interés a los bancos del sistema, según cifras oficiales de la SBP.

La mayor proporción de los recursos se concentró en el sector ganadero, que recibió $39.1 millones, equivalente al 60.7 % del total desembolsado. Le siguió la agricultura, con $16.5 millones (25.6 %), y la avicultura, con $6.5 millones (10.2 %). En conjunto, estos tres rubros representaron más del 96% del total de compensaciones otorgadas durante el período.

En cuanto a las entidades financieras, el Banco Nacional de Panamá lideró los reembolsos con $24.4 millones, seguido por Multibank con $10.3 millones y Global Bank con $9.3 millones. Estas tres entidades concentraron más del 68% del total de fondos compensados por el FECI en 2025.

La SBP subrayó que no le corresponde fijar porcentajes ni redefinir destinos específicos del fondo. Esa competencia recae en el Gabinete Agropecuario, instancia del Órgano Ejecutivo creada mediante decreto en 2019 e integrada por el presidente y varios ministros de Estado.

“El esquema de administración del FECI exige estándares técnicos en materia de control financiero, segregación de funciones y supervisión institucional permanente”, indicó la entidad, al tiempo que recordó que el BDA no está sujeto al régimen de regulación y supervisión prudencial aplicable a los bancos bajo su vigilancia.

La SBP añadió en su respuesta a este medio que cualquier modificación en la administración o redistribución del FECI requiere sustento jurídico y la intervención de las instancias competentes conforme al ordenamiento legal panameño.