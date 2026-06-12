Luis Oliva continuará detenido mientras avanza investigación de la Fiscalía Anticorrupción

La Fiscalía Anticorrupción logró que un tribunal de apelaciones confirmara la medida cautelar de detención provisional impuesta al exadministrador de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

La decisión fue anunciada la noche de este jueves 11 de junio por la Procuraduría General de la Nación, que informó que durante la audiencia de apelación se mantuvo la medida de privación de libertad contra el exfuncionario mientras avanzan las investigaciones.

Oliva fue aprehendido este 29 de mayo en una zona de playas, según confirmó en ese momento La Estrella de Panamá. La investigación por enriquecimiento injustificado está a cargo de la Fiscalía Anticorrupción.

Además de este expediente, el exdirector de la AIG también es investigado por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita para delinquir, corrupción de servidores públicos y peculado.

Desde el 10 de septiembre de 2025, Oliva mantenía una medida cautelar de reporte periódico ante la Fiscalía Anticorrupción, debiendo presentarse los días 14 y 28 de cada mes.

Las investigaciones del Ministerio Público también guardan relación con una denuncia por la supuesta cesión indebida de derechos exclusivos a dos empresas para beneficiarse económicamente de la plataforma Vale Digital, desarrollada por la AIG durante la pandemia. La herramienta pasó a denominarse Listo Wallet a partir de diciembre de 2022.