Extienden plazo para inscribirse en la Feria Nacional de Artesanías 2026

El Ministerio de Cultura anunció la extensión del período de inscripción para participar en la Feria Nacional de Artesanías 2026, uno de los eventos culturales más representativos del país.

Con esta decisión, los artesanos interesados tendrán oportunidad de completar su registro hasta el jueves 30 de abril, acudiendo de forma presencial a los centros de artesanías o a las sedes regionales de MiCultura en cada provincia.

¿Cómo inscribirse?

Para formalizar su participación, los aspirantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar su carnet artesanal vigente o vencido desde 2021 en adelante

Realizar el proceso de inscripción de manera presencial

Entregar un catálogo artesanal que será adjuntado al formulario

El trámite deberá realizarse directamente con el personal autorizado en los puntos habilitados.

Un espacio para impulsar el talento nacional

La Feria Nacional de Artesanías es reconocida por reunir a creadores de todo el país, convirtiéndose en una vitrina clave para la promoción del trabajo artesanal panameño.

Con esta convocatoria, el Ministerio de Cultura busca fortalecer las tradiciones culturales y ofrecer a los artesanos una plataforma para exhibir y comercializar sus productos.